【新冠肺炎】國泰全面停飛日本航班，未提各地復飛時間

國泰航空（００２９３）早前已預告將全面停飛日本，國泰最新更新暫停航班服務地點名單
，正式列７個日本航點為暫停服務，包括早前尚未停飛的大阪和東京成田機場。
除了停飛日本，國泰最新也公布會停飛泰國清邁、巴林。國泰最新不再提及各地點停飛至３
月２８日，並重申３月、４月整體運力將下調６５％，未有提供各地的復飛預計時間。
《香港經濟日報》
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