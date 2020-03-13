【新冠肺炎】匯豐旗下９個服務網點下周一起恢復營業

《經濟通通訊社１３日專訊》匯豐（００００５）宣布，將由下周一（１６日）起恢復以下

９個網點的服務，包括彌敦道２３８號分行及卓越理財中心、香港仔卓越理財中心、荃新天地分

行及卓越理財中心、東港城分行及卓越理財中心、港運城分行、禮頓道卓越理財中心、始創中心

分行、灣仔告士打道匯豐中小企中心，及沙田匯豐中小企中心。

另外，匯豐旗下１６個服務網點繼續暫停服務，直至另行通知。

因應新型冠狀病毒的情況，匯豐早前採取預防措施，暫時關閉部分網點。（ｃｗ）

