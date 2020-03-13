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13/03/2020 16:05

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒５３％連跌四周，創５２周新低

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７４﹒０３點，按周跌
０﹒５３％，創５２周新低。中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，雖然近期二手買賣明顯增加
，但肺炎疫情於全球擴散，拖累香港樓價持續下跌，ＣＣＬ連跌４周共２﹒６９％。預期
ＣＣＬ跌勢持續，目標下試１７０點水平。
　　他表示，今周美股兩度觸發熔斷機制停市，對香港樓市影響將於４月上旬開始反映。

＊三大整體指數齊跌３周，為１９周首見＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７６﹒３４點，按周跌０﹒６２％，連跌
４周共２﹒３４％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７４﹒３３點，按周跌０﹒６５％，連跌３周共
２﹒５３％。三大整體指數已經齊跌３周，為１９周首見，兼重返２０１９年３月時水平，齊創
５２周新低。ＣＣＬ（大型單位）報１７２﹒４５點，結束４周連跌後，今周升０﹒１２％，但
跌勢未止。

＊新界東結束３周連跌回升＊

　　四區方面，新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６１﹒３３點，創１１周新低，按周跌
１﹒０９％，連跌３周共２﹒９１％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７１﹒５５點，創５３周新低
，按周跌１﹒７４％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８０﹒４９點，結束２周連跌，今周回升
０﹒７７％，跌勢未止。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８５﹒９２點，結束３周連跌，按周升０
﹒１２％，跌勢未止。
　　新春後４周計，九龍跌勢最明顯，累跌３﹒５８％。港島累跌１﹒８７％，新界東累跌
１﹒１２％，新界西累跌１﹒９３％。四大整體指數方面，ＣＣＬ累跌２﹒６９％，ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ累跌２﹒３４％，ＣＣＬ（中小型單位）累跌２﹒５３％，ＣＣＬ（大型單位）累跌３
﹒５２％。（ｃｌ）

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