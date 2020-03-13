【大熊來了】許照中：有別過往股災市場有承受力，升期指按金正確

《經濟通通訊社記者金雪凝１３日報道》今年初在中國武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎持續近

兩個月，至今更擴散至全球多個地區，世界衛生組織日前更將疫症列為「全球大流行」。疫症持

續肆虐，拖累環球股市暴瀉，美股上個交易日下跌超過２０００點，一星期內兩次觸發熔斷機制

，港股跟隨環球股市連日急瀉，今早低開１７８９點，再創３年低位。

六福金融主席兼行政總裁許照中接受本通訊社電話訪問時表示，近日股市大跌，主要由於疫

情開始擴散至歐美地區，加上市場認為美國方面忽略防範疫情，引發市場擔憂會有潛在爆發的可

能性，但他認為疫情只會造成短暫心理影響，港股市場仍有承受能力，而港交所（００３８８）

上調恆指期貨合約按金的舉措屬正確，相信即使進一步上調按金，亦無礙投資者的興趣。



＊是次跌市與以往股災不同，疫情僅造成短暫心理影響＊



他指，香港股市主要跟隨外圍股市而波動，但認為市場本身有一定的承受力，主板半日成交

都有逾９００億元，反映市場仍然暢旺，不排除有人撈底。他又提到，過去６至７個月，本港股

市的跌幅都不大，疫情的影響亦多數已反映出來，加上現時內地疫情開始受控，經濟及商業活動

開始恢復。而香港股市大部分上市公司都是內地企業，因此如果內地情況沒有惡化，香港股市都

能承受相關波動。

對於今次跌市與以往市場出現的股災有何不同，許照中指，以往股市大跌都是因為金融市場

上出現問題而引致，今次是疫情影響經濟活動，令市場出現恐慌性拋售，不如以往金融風暴般過

後會出現連串後遺症，相信疫情僅造成短暫心理影響，一旦消除後，經濟活動將能迅速回復。



＊上調期指按金舉措正確，不會影響投資者興趣＊



港交所今日起，將恆生指數期貨合約的客戶基本按金水平由１０９４５９元，上調至

１２５３５２元，升幅為１４﹒５％。許照中表示，按金上調反映市場波幅擴大，認為相關舉措

可以理解並且屬正確。即使未來按金再進一步上調，相信期指的投資者都對此心中有數，不會對

投資者興趣造成任何影響。

他又認為，在目前市場波動相關大的情況，有需要做更多的風險管理工作，認為推出更多相

關措施亦屬正常。

