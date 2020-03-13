【企業盈警】基石控股料去年純利將按年減少最多９０％

《經濟通通訊社１３日專訊》基石控股（０１５９２）發盈警，預期截至去年１２月底止，

全年純利將按年減少不超過９０％。

公司表示，預期純利減少，主要由於集團於年內承接一項利潤率較現有項目為低之重大供應

及鋪砌項目，以及所承接的部分石材供應及鋪砌服務項目出現大量工程變更指令，導致毛利率下

降；由於未能於２０１９年內完成兩個石材銷售項目的質檢工作，因而已推延至２０２０年確認

相關的收益；法律及專業費用以及非審核服務費用增加；以及有關年內授出的購股權的股份付款

費用增加。（ｓｋ）

