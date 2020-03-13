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即市新聞

13/03/2020 17:30

《小傳日記》儲局印銀紙，外圍大冧市；企穩二萬四，靠油佬撐起

　　《小傳日記》隔晚（１２日）花旗國孖屐一開市就直插逾８巴仙，再次觸發「熔斷」停市，
呢個禮拜第二次啦陰公！雖然之後聯儲局急急腳放水，不過孖屐似乎對呢種唧牙膏式救市唔多滿
意，三大指數跌近一成收市，齊齊步入熊市，道指仲創１９８７年股災以？最大單日跌幅。亞太
魚缸今朝全線向下，香江魚缸當然唔例外，裂口低開１７８９點，亦係２０１７年１月９日以？
新低。晏晝道指期貨突然轉升，彈升７３９點，刺激大隻佬指數跌幅曾經收窄至１２４點，尾市
？兩萬四水平爭持，埋單收報２４０３２點，跌２７６點或逾１巴仙，主板成交２０２４﹒３４
億銀，激增近３３巴仙。國企指數報９６５０點，跌７５點或跌近１巴仙。
　　神州Ａ場都同樣大瀉，上證綜合指數報２８８７點，跌３６點或跌逾１巴仙；深證成分指數
報１０８３１點，跌１０９點或跌１巴仙，，兩市成交９６６７億銀人民幣。
　　大隻藍戰士方面，大象（００００５）插低２巴仙，報４５﹒７銀；早段雖然仲未跌到當年
令青姐當眾落淚嘅３３銀低位，但仍然低見４２銀股災價，吸引唔少「食息一族」撈底。生發發
（００３８８）上日公布將期指基本按金上調，以降低風險。隻佬就跌２毫子，報２３８﹒２銀
；ＱＱ（００７００）先跌後升近半巴仙，報３６５銀；神州移動（００９４１）跪低近半成，
報５２﹒９銀；ＡＩＡ（０１２９９）反彈近半巴仙，報６９﹒１銀。

＊淨息差大減匯控被睇淡，熊市已出現公用唔穩健＊

　　新冠肺炎疫情越來越嚴重，環球「孖屐」繼續食瀉藥，相信多國都會繼續以減息救「孖屐」
，而呢下正正令錢莊嘅淨息差下跌，本地錢莊表現自然繼續差到無眼睇。小象（０００１１）碌
低唔夠１巴仙，報１３９﹒４銀；渣打集團（０２８８８）插低半成，報４４﹒１５銀；中銀香
港（０２３８８）唔見近２巴仙，報２３﹒４銀；東亞銀行（０００２３）插水逾２巴仙，報１
７﹒３銀。
　　熊市來臨，公用佬連避險功能都無埋，齊齊表演跳水。中電控股（００００２）插水近４巴
仙，報７７﹒７銀；中華煤氣（００００３）漏氣近２巴仙，報１４﹒７銀；電能實業（０００
０６）潛水逾５巴仙，報５２﹒３銀；香港電訊（０６８２３）跌近半成，報１１﹒３２銀；港
燈（０２６３８）無升跌，繼續報７﹒８５銀。

＊油價突反彈油佬認真盞，花旗將ＱＥ出口有得醫＊

　　本來花旗國呢期股災，加上中東班油佬要打價格戰，所以今日一開始又潛水，不過到午後油
價又突然反彈，真係吹佢唔漲，所以「三桶油」今日都係先插水後跌幅收窄，尾市更一度反彈高
收，中石化（００３８６）升逾半巴仙，報３﹒６９銀；中石油（００８５７）踢高近半巴仙，
報２﹒５８銀；中海油（００８８３）漲近２巴仙，報７﹒９３銀。但係中海油服（０２８８３
）就繼續潛逾近４巴仙，報６﹒９２銀；中集安瑞科（０３８９９）跌近４巴仙，報３﹒３３銀

　　其實花旗國疫情比想像中嚴重，紐約市預料下個禮拜確診人數將會破千，本來今日？出口佬
都急瀉半成，但係花旗國宣布為股市注入資金，即係開啟ＱＥ（量化寬鬆），今日魚缸都上演大
奇蹟日，連帶部分出口股都收服關口位且跌少好多，創科實業（００６６９）反彈唔夠半巴仙，
報５５﹒５５銀；申洲國際（０２３１３）一開始急瀉一成七，收市都係跌近７巴仙，報８４﹒
０５銀；萬洲國際（００２８８）挫近２巴仙，報７﹒１３銀；敏華控股（０１９９９）跌逾近
２巴仙，報４﹒７２銀；偉易達（００３０３）收漲逾半成，報６３﹒９５銀。

＊蘋果跌唔停手機佬轉升，藥佬有得救跌市中綠洲＊

　　隔晚蘋果股價急瀉，盤後都繼續回吐，本來香江呢邊手機佬都苦過弟弟，但一聽到ＱＥ消息
，道期又升９００點，連帶手機佬都被人「海底撈月」，舜宇光學（０２３８２）漲近２巴仙，
報１１８﹒５銀；瑞聲科技（０２０１８）跌逾１巴仙，報４５﹒７５銀；比亞迪電子（００２
８５）漲逾１巴仙，報１３﹒６銀；丘鈦科技（０１４７８）漲近３巴仙，報１０﹒０４銀；富
智康集團（０２０３８）收跌逾３巴仙，報０﹒９４銀。
　　神州藥佬喺呢次疫症發揮積極作用，所以今日佢地算跌得少，中生製藥（０１１７７）反升
近１巴仙，報１１﹒０８銀；石藥集團（０１０９３）跌唔夠半巴仙，報１６﹒４４銀；藥明生
物（０２２６９）挫唔夠半巴仙，報１１０﹒６銀；威高股份（０１０６６）回吐近２巴仙，報
１０﹒０２銀。另外，微創醫療（００８５３）有大孖沙買左５０００萬股，刺激股價飛起近兩
成八，報１９銀。請請！

　　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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