【新冠肺炎】景順：投資者應該抱有長線投資目光，不要自亂陣腳

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普宣布向歐洲旅客實施入境禁令，引發新一輪風

險資產拋售潮。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭就此發表最新評論道，在過去數

天，投資者已瞬間把注意力從關注新冠肺炎的新增確診人數轉移到美國、歐洲和英國經濟會否陷

入衰退的憂慮。

美國總統特朗普昨天發表的講話未有回應市場所想。儘管金融狀況最近有所收緊，但世界各

地央行已積極採取寬鬆貨幣政策，例如英倫銀行緊急減息，美國聯儲局承諾向市場注資１﹒５萬

億美元，但投資者的憂慮並未因此減退。



＊投資者應該預期的事情＊



由於新冠肺炎的不利消息持續，加上石油價格波動以及全球經濟放緩，投資者可繼續預期市

場在短期內會持續波動。

該行仍然預期極端的「避險」環境會出現，投資者紛紛湧向「避險」資產，例如美國國債、

日圓和黃金。

在中國，每日新增病例繼續呈下降趨勢，在３月１０日僅錄得十宗新增病例。從各行業的復

工率可見，中國的經濟活動正開始緩慢復甦。



＊波動性對投資者的啟示＊



在這市場動盪的時期，投資者應保持投資多元化，並持有一定的風險資產。

股票方面，該行偏好中國和新興亞洲市場的股票，並相信該區很可能為最先看到盈利復甦的

地區。中國和新興亞洲市場股票的估值仍然吸引。

在固定收益中，該行繼續偏好中國和新興市場的投資級別債券（以美元計價），因為孳息率

保持正面，特別是與已發展市場主權國家和投資級別債券相比。

市場通常不會無故下跌；這是經濟或政策不明朗所致的結果。

該行或許認為市場正處於最不明朗的時期，但事實並非如此。該行在過去曾一次又一次跨過

危機，因此深信該行亦能渡過這次的困境。

在１９９８至２０１８年間，該行經歷過科網股泡沫爆破、恐怖襲擊、全球金融危機、歐洲

債務危機、英國脫歐以及許多傳染病的恐慌（包括Ｈ１Ｎ１、ＳＡＲＳ、伊波拉病毒和中東呼吸

綜合症），而標準普爾５００指數仍每年平均上漲７％。若果在１９９８年時於市場投資１０萬

美元，今天的價值仍將超過４０萬美元。

因此投資者應該抱有長線投資目光，不要自亂陣腳。（ｈｏ）

