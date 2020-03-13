【全球放水】富達國際：歐洲央行不減息屬明智之舉

《經濟通通訊社１３日專訊》歐洲央行在周四（１２日）議息後公布擴大量化寬鬆，並推出

新一輪長期再融資操作，但維持基準利率不變。富達國際全球宏觀經濟分析主管Ａｎｎａ

Ｓｔｕｐｎｙｔｓｋａ認為，歐央行是次決定不減息，選擇推出更具針對性的措施，實屬明智之

舉。不減息，顯示歐央行在應對是次意料之外的經濟衝擊選擇一改其過往的回應方式，並展現了

其運用貨幣政策的靈活性。歐央行選擇了集中向需要支援的經濟環節出手，是次針對企業債的量

寬，同時推出有吸引力的定向長期再融資條款，以激勵銀行從央行借貸予企業，此舉無疑是朝正

確方向邁進。

然而，疫情仍在蔓延中，最終的擴散規模及對經濟的影響存在極大的不確定性。因此，

Ａｎｎａ Ｓｔｕｐｎｙｔｓｋａ指，這些措施是否足以助歐元區擺脫經濟不景，仍有待未來數

月的觀察。整體歐元區步入經濟衰退的情況有很大機會出現，但這衰退是否僅屬「技術性」性質

，不止取決於疫症的發展及貨幣政策的支持，更取決於財政政策。歐元區的未來很可能會受衝擊

，但目前我們仍未看到歐元區各國更積極推出刺激經濟的財政政策。如果現在仍非適當的時間，

大家關注的問題是何時才合適。

至於美國聯儲局最近公布的量寬措施，富達國際固定收益基金經理Ｔｉｍ Ｆｏｓｔｅｒ認

為，聯儲局減息５０點子後仍未能穩定市場，面對市場持續受疫情及石油暴跌的影響，聯儲局將

自２００８年金融海嘯後再次啟動量寬，購買價值數十億美元的債券，將有助紓緩近期市場的流

動性。

至於聯儲局計劃每周向金融體系注資一萬億美元，旨在確保銀行體系具足夠的流動性，使銀

行可繼續向受影響的企業提供貸款，以減低疫症及石油價格戰的影響。

Ｔｉｍ Ｆｏｓｔｅｒ指，聯儲局為市場注入大量流動性能否除去市場疑慮，尚待觀察。金

融危機爆發至今已逾十多年，聯儲局是次再次拾起那本已封塵的危機處理劇本，意味超低息及買

債的日子將會陪伴我們一段較長的時間。（ｈｏ）

