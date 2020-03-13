《股市一周》油戰燃恐慌，港股本周大瀉２１１３點步技術性熊市

《經濟通通訊社１３日專訊》新型肺炎疫情在歐洲持續擴散、全球供需同步下降，各國放水

措施未能提振市場，俄羅斯及石油輸出國組織引起的油產減價戰，就成為引爆恐慌情緒的最後一

根稻草，美股在短時間內，前所未見地出現兩次熔斷，美股恐慌指數（ＶＩＸ）最新升至７６以

上，創２００８年金融海嘯以來最高，周內十年期債息一度跌穿０﹒５％水平。而港股繼續受外

圍拖累，全周累挫２１１３點，收報２４０３２點，由去年４月９日收報的３０１５７點計下跌

２０﹒３％，意味港股正式步入技術性熊市。



＊美股表現極頹，港股無奈跟隊＊



周一（９日）開盤，受累上周五（６日）美股延續跌勢，俄羅斯反對石油輸出國組織提出大

幅減產以穩定油價的提議，油組開展原油減價戰，油價急插逾兩成，拖累港股裂口低開１０１２

點，報２５１３４點，上周死守的二萬六千點迅速瓦解，三桶油跌幅顯著，最終收報２５０４０

點，跌１１０６點。

周二（１０日），油價戰因素反映在隔晚美股表現，道指一度挫逾２０００點，為美股自

１９９７年金融危機以來，史上第二度觸發熔斷機制，歐洲及中東多個主要指數亦正式墮入技術

性熊市。而港股稍有喘息，高開約２００點後上下爭持，隨後國家主席習近平抵武漢考察疫情防

控工作，刺激港股跟隨Ａ股反彈，加上憧憬美國總統特朗普推出經濟措施防控疫情，港股最高見

２５５７８點，已為本周最高位，收報２５３９２點，升３５２點。

周三（１１日），白宮官員透露，救市政策包括將薪俸稅稅率降低至零，並計劃援助頁岩油

開採行業，隔晚美股道指勁彈逾千點。港股輕微高開後明顯缺乏方向，午後油股續挫，加上美股

三大指數現月期貨一度跌近３％，恆指向淡，收報２５２３１點，跌１６０點。

世界衞生組織宣布新冠肺炎疫情出現全球大流行，引發道指當晚急瀉，收市挫近１５００點

，技術上步入熊市。特朗普於周四（１２日）港股開市前公布，未來約一個月時間禁止英國以外

歐洲旅客入境，恐慌情緒擴大，港股開報２４６５７點跌５７３點，即失守二萬五。道指期貨急

瀉，拖累港股跌幅擴大，最終收報２４３０９點，跌９２２點。



＊儲局緊急泵水，下周議息勢成焦點＊



當晚標普５００指數跌幅擴大至７％，觸發周內第二次熔斷，是美國歷史上首次一周內二度

熔斷。聯儲局緊急宣布，每周實施一個月期回購，向市場泵水５０００億美元，但道指仍插近

１０％收市，為１９８７年股災日以來最差一日。粗略估計，短時間內全球共有８個股市熔斷。

港股裂口低開近１８００點報２２５１９點，及後跌幅略有收窄，午收仍瀉１４０４點。午後，

道指期貨倒升逾３％，恆指走勢出現戲劇性反轉，在約４０分鐘之內，跌幅迅速收窄１０００點

。消息傳出美國國會眾議院議長波洛西指與特朗普的管治團隊，就一項應對疫情的援助計劃已接

近達成協議。恆指終收報２４０３２點，跌２７６點或１﹒１４％，主板成交高達

２０２４﹒３４億元。

總結恆指本周走勢，最高見２５５７８點，最低報２２５１９點，上下波幅高達３０５９點

，全周收挫２１１３點或８﹒０８％。日均主板成交約１５５６億元，增加約２８﹒６１％。國

指全周跌８０６點或７﹒７２％，收報９６５０點。

重磅股方面，騰訊（００７００）全周挫７﹒７８％，報３６５元；友邦（０１２９９）跌

９﹒１４％，報６９﹒１元；港交所（００３８８）跌５﹒６３％，報２３８﹒２元；中移動

（００９４１）瀉１２﹒５６％，報５２﹒９元；匯控（００００５）挫９﹒７７％，報

４５﹒７元。

投資者宜留意，美國聯儲局將於１７至１８日舉行議息會議，市場對減息機率預期為百分百

，而減息幅度料為下周市場焦點。



＊油價戰累油股，中海油為本周表現最差藍籌＊



一場剛剛開打的油價戰，令油股率先成為待宰羊牯，三桶油急跌，中石油（００８５７）全

周跌１４﹒２９％，報２﹒５８元；中海油（００８８３）挫２５﹒３３％，報７﹒９３元，為

本周表現最差恆指成份股；中石化（００３８６）跌６﹒１％，報３﹒６９元；中海油服

（０２８８３）大瀉３３﹒８４％，報６﹒９２元。

雖然不少資金流入避險資產，但金礦股未有受惠，招金礦業（０１８１８）全周挫

１７﹒１％，報８元；山東黃金（０１７８７）瀉１６﹒２２％，報１６﹒８４元；ＳＰＤＲ金

ＥＴＦ（０２８４０）走低４﹒６６％，報１１６６元；紫金礦業（０２８９９）跌

１２﹒６８％，報３﹒０３元。



＊蘋果或面臨供應限制，瑞聲全周跌逾８％＊



世界衞生組織宣布新冠肺炎疫情出現全球大流行，美國未來約一個月時間禁止英國以外歐洲

旅客入境，意大利不許非必須商鋪及工廠營運，重創區內有業務的港股，申洲國際

（０２３１３）挫１８﹒３２％，報８４﹒０５元；創科實業（００６６９）全周跌

１１﹒１２％，報５５﹒５５元；敏實（００４２５）瀉２１﹒３３％，報２２﹒５元；德昌電

機（００１７９）跌１３﹒５４％，報１３﹒６６元。

有大行報告指，蘋果可能會在４月或５月面臨供應限制，並可能被逼推遲發布備受期待的設

備，集團美國股價接連受挫，手機設備股走軟瑞聲（０２０１８）全周跌１３﹒０２％，報

４５﹒７５元；舜宇光學（０２３８２）挫７﹒８５％，報１１８﹒５元；比亞迪電子

（００２８５）走低１１﹒５７％，報１３﹒６元；丘鈦科技（０１４７８）跌１４﹒０４％，

報１０﹒０４元。



＊公用股表現相對樂觀，港燈僅軟近２％＊



各國繼續放水救市，依賴息差為收入的銀行股受累，匯控（００００５）全周挫９﹒７７％

，報４５﹒７元；恆生（０００１１）跌５﹒２３％，報１３９﹒４元；東亞（０００２３）走

低９﹒７１％，報１７﹒３元；渣打（０２８８８）瀉１６﹒９３％，報４４﹒１５元。

表現相對較樂觀的是公用股，中電（００００２）全周跌５﹒９３％，報７７﹒７元；中華

煤氣（００００３）軟２﹒７８％，報１４﹒７元；電能（００００６）跌６﹒８６％，報

５２﹒３元；電盈（００００８）挫４﹒４２％，報４﹒５１元；港燈（０２６３８）軟

１﹒８８％，報７﹒８５元。（ｎｓ）

