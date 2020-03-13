【大熊來了】美推援助疫情措施，港股收窄跌２７６點報２４０３２

《經濟通通訊社１３日專訊》港股本日走勢跌宕起伏。環球新冠肺炎疫情越見嚴重，外圍股

市繼續大瀉。隔晚（１２日）美股繼續急挫，更出現美國歷史上首次一周內二度熔斷停市，最終

三大指數各收跌近一成。法國、德國、西班牙及意大利等股市更各瀉逾一成，而恆指期貨隔晚（

１２日）同樣出現熔斷停市，拖累恆指本日更裂口低開１７９０點低見２２５１９點，創約３年

低位，惟已是全日最低位。藍籌股全線下跌，當中出口股及中資電信股跌幅最慘重。

其後，市場憧憬美國政府公布應對新型肺炎疫情的援助計劃細節，眾議院議長佩洛西亦指，

相關法案接近達成共識，美股三大指數期貨瞬間止瀉回升數百點，加上布蘭特及紐約期油均見反

彈，刺激港股午後跌幅收窄，港股最高曾見２４１８４點僅跌１２５點，當中重磅股騰訊（００

７００）、友邦（０１２９９）及石油股由跌轉升。

最終港股全日收報２４０３２點，跌２７６點或跌１﹒１４％，主板成交２０２４﹒３４億

元增近三成三。國企指數報９６５０點，跌７５點或跌０﹒７８％。

Ａ股跌幅同樣收窄，上證綜合指數報２８８７點，跌３６點或跌１﹒２３％。深證成份指數

報１０８３１點，跌１０９點或跌１﹒００％，兩市總成交９６６７﹒２２億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）微升０﹒３９％，報３６５元；友邦保險（０１２９

９）走高０﹒４４％，報６９﹒１元；匯控（００００５）跌２﹒０４％，報４５﹒７元；中移

動（００９４１）挫４﹒６％，報５２﹒９元兼創近６年低；港交所（００３８８）軟０﹒０８

％，報２３８﹒２元。



＊歐美肺炎確診個案逾５萬宗，申洲瀉近７％＊



新冠肺炎在歐美繼續蔓延，歐美目前確診逾５萬宗，加上紐約市宣布進入緊急狀態，市長白

思豪更預計確診病例下周破千，拖累部分出口股大瀉。創科實業（００６６９）盤中低見４７元

兼創一年低，收市升０﹒２７％，報５５﹒５５元；申洲國際（０２３１３）跌６﹒６６％，報

８４﹒０５元，表現最差藍籌及國指股；萬洲國際（００２８８）跌１﹒６６％，報７﹒１３元

；敏華控股（０１９９９）跌１﹒６７％，報４﹒７２元；敏實集團（００４２５）跌５﹒２６

％，報２２﹒５元。

受疫情影響，環球經濟下行勢頭明顯，市場料多國央行降繼續以減息措施救經濟，料令銀行

的淨息差大幅下滑，其盈利大受影響。匯控（００００５）跌２﹒０４％，報４５﹒７元；恆生

銀行（０００１１）跌０﹒３６％，報１３９﹒４元；渣打集團（０２８８８）跌５﹒０５％，

報４４﹒１５元；東亞銀行（０００２３）跌２﹒４８％，報１７﹒３元；中銀香港（０２３８

８）跌１﹒６８％，報２３﹒４元。

港股技術上亦步入熊市，公用股同難逃大挫。中電控股（００００２）跌３﹒７２％，報７

７﹒７元；香港中華煤氣（００００３）跌１﹒８７％，報１４﹒７元；電能實業（００００６

）跌５﹒４３％，報５２﹒３元；香港電訊（０６８２３）跌４﹒７１％，報１１﹒３２元；港

鐵公司（０００６６）跌０﹒８６％，報４０﹒６元。



＊部分醫療股成逆市奇葩，微創醫療飆兩成八破頂＊



大跌下部分醫藥及設備股成逆市奇葩。近日獲高瓴資本微創醫療（００８５３）升２７﹒５

２％，報１９元，盤中高見１９﹒２８元兼創新高；愛康醫療（０１７８９）升３﹒４５％，報

１６﹒８元；春立醫療（０１８５８）升２﹒６１％，報８０﹒６５元；中生製藥（０１１７７

）升０﹒９１％，報１１﹒０８元；康龍化成（０３７５９）升０﹒１％，報４８﹒４元。

隔晚（１２日）蘋果公司收挫近一成，拖累手機設備股開市暴跌，惟部分見資金追捧止跌回

升。舜宇光學科技（０２３８２）升１﹒９８％，報１１８﹒５元為表現最佳藍籌及國指股；丘

鈦科技（０１４７８）升２﹒８７％，報１０﹒０４元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒４９

％，報１３﹒６元；瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒２９％，報４５﹒７５元；富智康（０２０

３８）跌３﹒０９％，報０﹒９４元。

新經濟股榮辱互見，阿里巴巴（０９９８８）升１﹒５４％，報１９１﹒７元；平安好醫生

（０１８３３）升０﹒１４％，報７０﹒５５元；小米集團（０１８１０）跌１﹒０８％，報１

０﹒９８元；美團點評（０３６９０）跌１﹒９８％，報８９元；閱文集團（００７７２）跌２

﹒４３％，報２８﹒１５元。（ｋｓ）

