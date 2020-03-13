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13/03/2020 13:59

【大熊來了】台股收跌２﹒８％，報１０１２８﹒８７點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》台股加權平均指數今日收跌２﹒８％，報１０１２８﹒８７點
，一萬點關失而復得；成交３０２１﹒８２億元新台幣。
　　化生股類指數表現最差，挫６﹒１％；金融類指數跌２﹒５％；電子類指數跌近２％。
　　台灣國家金融安定基金管理委員會於股市開盤前信心喊話。他指，疫情造成國際股市重挫，
將密切注意股市波動及資金移動動向，若波動顯著影響民眾信心，將及時召開臨時委員會議，適
時採行必要指措施。（ｊｔ）

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