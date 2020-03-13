《鍾之日記》高低千六點，恒指力抗跌

《鍾之日記》３月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



新冠肺炎大流行，環球股市籠罩大恐慌，美股周四（１２日）崩跌，本周第二次觸發熔斷機

制，美聯儲雖緊急注資，惟道指仍暴瀉２３５２點或９﹒９９％，創１９８７年黑色星期一以來

最大單日跌幅；歐洲股市亦狂瀉１１﹒５％，創歷史最大單日跌幅。市場恐慌指數ＶＩＸ飆升至

０８年金融危機以來最高的７５﹒４７點。

亞洲股市同命運，南韓股市一度熔斷，日本、泰國、新加坡股市同樣暴瀉，恆生指數於「黑

色星期五」裂口低開１７９０點低見２２５１９點，創約３年低位，惟這已是全日最低位，午後

道指期貨倒升，恆指盡力抗跌，跌幅迅速收窄，最高見２４１８４點，最終收市僅跌２７６點或

跌１﹒１４％，收報２４０３２點，全日振幅達６﹒８５％，高低相差１６６５點，成交急增至

２０２４億元，為２０１８年５月３１日以來最高。



＊Ａ場振幅３﹒８％，外資流走再破記錄＊



道指蒸發一成創３３年來最大單日跌幅之下，Ａ股的「獨立行情」在早盤失效，滬綜指開市

大瀉逾４％即失二千九，不久更低見２７９９﹒９８點全日低位，午後市況轉好，滬市跌幅大幅

縮水，深市更一度抹平所有跌幅，惟收市跌幅再擴，結果滬綜指全日收跌１﹒２３％報２８８７

點，全日振幅３﹒８％。累計全周滬綜指大跌４﹒８５％，上周５﹒４％的升幅近乎全銷；深成

指全日跌１％。兩市成交９６６７億元人民幣，儘管按日增加１５﹒４％，但沒有突破萬億關口

，不過外資踩踏逃生情況持續，全日通過陸股通從Ａ股淨流出１４７﹒２６億人幣，是本周第二

度刷新互聯互通開通後的陸股通淨賣出記錄，累計本周共有４１７﹒９４億元外資從Ａ股撤走。



＊中海油跳水卻高收，投資者撈貨良機＊



繼世衛宣布新冠肺炎為大流行後，美國總統特朗普宣布未來３０天禁止歐洲旅客入境，上日

油價災情雪上加霜，布蘭特原油價格周四急跌７﹒２％，紐約原油期貨跌４﹒５％，不過隨著大

市快速回穩，布蘭特原油價格反彈３﹒７％，紐約原油彈３﹒８％。

港股裂口低開為勇敢下注的投資者帶來黃金機會，「三桶油」低開高走，尤其是中海油

（００８８３），今早大幅低開６﹒５％，收市則倒升１﹒５％，報７﹒９３元，全日振幅高達

１１％；中石油（００８５７）收升０﹒８％，中石化（００３８６）升０﹒５％。另外，至於

上海期貨交易所原油期貨，今年到期的期油品種經歷四連崩後，今日終於反彈回升。

市場恐慌情緒甚至令一向避險型強的黃金市場遭殃，投資者拋售貴金屬，鈀金價格周四急插

２８％，現貨金及美國期金雙雙跌穿１６００美元關口。分析認為，現階段是一種爭先將資產變

現的行為，是小程度的恐慌型舉動，投資者套現為股票倉位或其他情況融資，目前黃金價格已有

顯著反彈。惟黃金股全日下跌，中國黃金國際（０２０９９）挫５﹒６％，招金礦業

（０１８１８）跌４﹒５％，紫金礦業（０２８９９）跌１﹒６％。



＊市場午後急撈底，ＱＱ成交逾兩百億＊



港股午後跟隨美期逐漸收復失地。眾議院議長佩洛西周四表示，正與財長努欽磋商修改疫情

應對措施，目前已經接近達成共識，並有待落實，相信周五公布相關消息。道指期貨曾升逾

９００點，刺激投資者午後掃貨撈底，推動港股尾市跌幅再次收窄。

港股今早大瀉，一眾明星新經濟股齊齊下挫，其中，股王騰訊（００７００）曾見過３３６

元，為去年１２月１０日以來３個月低；ＱＱ午後跌幅快速收窄，收市倒升０﹒４％，報３６５

元，成交約５７３９萬股，涉資高達２０２﹒４４億港元。

阿里巴巴（０９９８８）早盤一度低見１７７元，險跌穿其１７６元的招股價，創上市新低

。阿里反彈幅度更較騰訊大，收市升１﹒５％，報１９１﹒７元。而美團（０３６９０）在「Ａ

ＴＭ」三股中表現較遜色，收市仍挫２％，報８９元，９０元關得而復失。

藍籌股中最觸目的莫過於舜宇光學（０２３８２），早盤最低曾大瀉１３﹒４％；該股收漲

２％，日內振幅超過１７％。



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