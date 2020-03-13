【抗疫維穩】內地航企虧損２１０億創單月紀錄，政府將釋政策紅利

《經濟通通訊社１３日專訊》新冠疫情重創民航業。國家民航局計劃司巡視員張清透露，２

月份，民航全行業共虧損２４５﹒９億元人民幣。其中，航空公司虧損２０９﹒６億元人民幣，

創單月虧損最大紀錄。

民航局早前已會同國家有關部門出台了一攬子優惠政策，下一步，將繼續密切關注疫情變化

，加強經濟運行監測，深入分析疫情對民航企業生產經營和經濟效益帶來的影響，將已出台的政

策落實到位。並在此基礎上，進一步豐富政策工具箱，更好地釋放政策紅利，充分調動航空公司

執行航班的積極性。（ｃｔ）

