【新冠肺炎】全國新增確診８宗首錄個位數，境外輸入３宗

《經濟通通訊社１３日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨穩定。據國家衛健委最新通報

，３月１２日，全國僅新增確診病例８宗，較上日（１１日）的１５宗再有回落，為疫情爆發以

來首次錄得個位數的增幅；湖北新增確診病例５宗，其餘３宗為境外輸入個案；新增死亡人數７

人，其中湖北佔６人，山東１人；新增治癒出院病例１３１８宗，新增疑似病例３３宗。

截至３月１２日，全國累計確診病例８０８１３宗，累計死亡人數３１７６人；現有確診病

例１３５２６宗，其中重症４０２０宗；現有疑似病例１４７宗；累計治癒出院病例６４１１１

宗。

在３宗新增的境外輸入確診病例中，上海佔２宗，北京１宗，累計報告境外輸入確診病例

８８宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１９０宗，香港增至１３１宗（７５人出院，３人死），

澳門累計１０宗，全數患者均已出院，台灣４９宗（２０人出院，１人死）。



＊湖北新增確診５宗，全數來自武漢＊



湖北省新增確診病例５宗，全數來自武漢市；全省累計確診宗數至６７７８６宗；新增治癒

出院病例１２５５宗，累計至５１５５３宗；在新增的６宗死亡病例中，全數來自武漢市，全省

累計死亡病例３０６２宗；現有確診病例１３１７１宗，其中重症病例３９４８宗。現有疑似病

例４９宗。（ａｃ）

