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13/03/2020 08:39

【抗疫維穩】湖北省加快推進上半年億元以上重大項目有序開工

　　《經濟通通訊社１３日專訊》湖北省人民政府印發湖北省促進經濟社會加快發展若干政策措
施的通知，通知提出，建立重大項目周調度機制，加快推進上半年８７５個擬新開工億元以上重
大項目、１９５個１０億元以上重大項目有序開工。又調整２０２０年省重點項目投資計劃，新
增相關領域１００個補短板項目。　
　　通知提及，在加強疫情防控的前提下，湖北省採取差異化策略啟動分區分級分類分時有條件
復工復產。措施涵蓋八個領域的工作，包括加大財政金融支持力度、切實為市場主體降本減負、
千方百計促進穩崗就業、加快暢通經濟循環、精準擴大有效投資、抓好春耕和農業生產、保障和
改善民生，以及優化營商環境。
　
＊國有銀行上半年小微貸款餘額同比增速不低於３０％＊
　　
　　其中，通知明確，全省普惠型小微企業貸款增速要高於各項貸款平均增速，小微企業貸款餘
額和新增貸款規模不低於去年水平，其中國有大銀行上半年普惠型小微貸款餘額同比增速力爭不
低於３０％，全年增速不低於２０％。提高金融機構存款準備金考核和中小企業信用貸款不良率
的容忍度。又要求各金融機構應按照市場化、法治化原則，對受疫情影響、暫時遇到困難的各類
企業２０２０年１月２５日以來到期的貸款，實施臨時性延期還本付息安排，最長可延至２０２
０年６月３０日，免收罰息。（ａｃ）

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