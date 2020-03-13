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即市新聞

13/03/2020 12:01

【抗疫維穩】銀保監：加大信貸支持，讓從未貸款的企業獲銀行融資

　　《經濟通通訊社１３日專訊》銀保監首席檢查官楊麗平在國務院聯防聯控機制新聞發布會上
表示，今年以來，銀保監繼續推動銀行業金融機構加大信貸投放，並降低綜合融資成本，推動民
營企業貸款保持良好增長態勢。
　　據有關部門統計，疫情後企業貸款的綜合利率水平有所下降，企業新增貸款和已有貸款的實
際綜合利率在５％以內的企業佔比達５１％，融資成本進一步下降。

＊放寬中小微企業貸款要求＊

　　楊麗平表示，為幫助中小微企業復工復產並支持其發展，銀保監在存量貸款和增量貸款方面
施行了不同政策。
　　在存量貸款方面，要求對中小微企業（包括小微企業主和個體工商戶）不抽貸、不斷貸、不
壓貸。全國存量的中小微企業、個體工商戶和小企業主共有２２００多萬戶，其中個體工商戶達
１４００多萬戶。按照市場化、法治化原則，銀保監會要求銀行對１月２５日以來到期的貸款實
施臨時性延遲還本付息安排，這一安排納入貨車司機、出租車司機等特殊群體，以及收費公路免
費通行期間有關經營主體的金融債務等。
　　在增量方面，要繼續加大信貸支持力度。楊麗平透露，銀保監正在研究考核首貸率，要讓更
多從來沒有從銀行獲得貸款的企業能夠從銀行獲得融資。
　　銀保監已經要求五家國有大型銀行，今年上半年普惠型小微企業貸款餘額同比增速要力爭不
低於３０％；政策性銀行增加３５００億元（人民幣．下同）專項信貸額度，以優惠利率向民營
、中小微企業發放；今年各銀行金融機構對個體工商戶的貸款要在去年的基礎上力爭增加
５０００億元以上。（ｊｔ）

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