【抗疫維穩】發改委等２３部門出台１９條硬舉措促消費擴容提質

《經濟通通訊社１３日專訊》國家發展改革委等２３個部門日前聯合印發《關於促進消費擴

容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，聚焦改善消費環境、破除體制機制障礙、提升消費

領域治理水平，提出１９條政策舉措。發改委就業收入分配和消費司副司長常鐵威表示，促進消

費擴容提質，短期有利於對沖新冠肺炎疫情影響，充分釋放因疫情被抑制、被凍結的消費，培養

壯大在疫情防控中催生的新型消費、升級消費，使實物消費和服務消費得到回補；長遠看有利於

破除制約消費的體制機制障礙，更好滿足人民群眾消費需求，為經濟增長培育持久動力。

《意見》從市場供給、消費升級、消費網絡、消費生態、消費能力、消費環境等六方面促進

消費擴容提質。一是大力優化國內市場供給，全面提升國產商品和服務競爭力，加強自主品牌建

設，改善進口商品供給，進一步完善免稅業政策；二是重點推進文旅休閑消費提質升級，豐富特

色文化旅游產品，改善入境旅遊與購物環境，創新文化旅遊宣傳推廣模式；三是著力建設城鄉融

合消費網絡，結合區域發展布局打造消費中心，優化城鄉商業網點布局，加強消費物流基礎設施

建設。



＊加快構建「智能＋」消費生態體系＊



四是加快構建「智能＋」消費生態體系，加快新一代信息基礎設施建設，鼓勵線上線下融合

等新消費模式發展，鼓勵使用綠色智能產品，大力發展「互聯網＋社會服務」消費模式；五是持

續提升居民消費能力，促進重點群體增收激發消費潛力，穩定和增加居民財產性收入；六是全面

營造放心消費環境，強化市場秩序監管，積極推進消費領域信用體系建設，暢通消費者維權渠道

。

中國宏觀經濟研究院研究員王蘊認為，在疫情防控出現積極向好態勢、經濟社會發展加快恢

復的背景下，意見釋放了鼓勵和促進消費的積極信號，有利於為盡快恢復「生產－流通－消費」

的社會大生產循環營造良好政策環境，培育「智能＋」等新型消費和消費新增長點。（ｗｌ）

