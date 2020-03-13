【抗疫維穩】銀保監：銀行業金融機構為疫情提供信貸逾１﹒４萬億

《經濟通通訊社１３日專訊》銀保監首席檢查官楊麗平今日在國務院聯防聯控機制新聞發布

會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，銀保監單獨或與其他部門聯合出台了９份文件，統籌做好疫

情防控和經濟社會發展金融服務工作。具體而言，一是強化重點領域信貸支持。今年前兩個月，

金融機構人民幣貸款新增４﹒２萬億元。目前，銀行業金融機構為抗擊疫情提供信貸支持已經超

過１﹒４萬億元人民幣。進一步加大了對民營企業、小微企業的金融支持力度，以及對製造業、

春耕春種等領域的信貸投放。

二是支持銀行對受疫情影響的困難企業實施臨時性延期還本付息安排。要求銀行業金融機構

對受疫情影響、暫時遇到困難的中小微企業（含小微企業主、個體工商戶）不得抽貸、壓貸、斷

貸。按照市場化、法治化原則，對１月２５日以來到期的貸款，實施臨時性延遲還本付息安排，

對於包括貨車司機、出租車司機等特殊群體的個人經營性質貸款也可參照個體工商戶享受該項政

策，靈活調整個人貸款還款排。

三是積極支持保險機構幫助企業渡過難關，鼓勵保險機構通過減費讓利、適度延後保費繳納

時間等方式，加大小微企業財產保險、責任保險、出口信用保險等業務的支持力度。適當減免疫

情期間停運的營運車輛、船舶、飛機部分保險費用。支持人身保險公司在風險可控的前提下適度

延長保單質押貸款期限，幫助客戶緩解短期資金壓力。（ｗｌ）

