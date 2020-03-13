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即市新聞

13/03/2020 10:37

【大熊來了】Ａ股跌幅收窄近半，滬綜指現挫２﹒２％深成指跌２％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》環球投資者遭遇前所未有的大恐慌，美股隔晚崩跌道指蒸發一
成，亦引爆亞洲各國股市，被官媒吹奏為「全球避險港」的Ａ股初段暴跌，但在開市一小時後跌
幅收窄近半。滬綜指低開４﹒０８％，現時跌幅已縮至２﹒１９％，報２８５９﹒４７點，二千
八有支撐；半導體板塊異軍突起，助力深成指跌幅收窄至１﹒９５％，創業板指更從一度跌半成
去到目前僅跌１﹒７６％。
　　開市一小時兩市成交已經達到４５９３億元人民幣，目前外資通過陸股通淨流出Ａ股超過
９０億元人民幣，已經是連續第三日大幅流出。（ｅｙ）

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