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即市新聞

13/03/2020 11:34

【大熊來了】滬綜指半日收跌３﹒３％，外資暫溜走１１８億人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國限制到過神根國家的外國人入境，以遏制新型冠狀病毒肺
炎疫情蔓延，極端的封關措施令歐美之間的交通往來即時癱瘓，投資者遭遇前所未有的大恐慌，
美股周四（１２日）崩跌，道指收跌２３５２點或９﹒９９％，創１９８７年黑色星期一以來最
大單日跌幅；歐洲股市亦狂瀉１１﹒５％，創歷史最大單日跌幅。市場恐慌指數ＶＩＸ飆升至
２００８年金融危機以來最高的７５﹒４７點。
　　亞洲股市亦受恐慌吹襲，南韓、日本、泰國、新加坡股市暴瀉，而Ａ股的「獨立行情」效應
繼續失效，滬綜指一開市便大瀉超過４％給予當頭一棒，即失二千九兼近穿二千八，開市不久後
低見２７９９﹒９８點為半日最低位，盤中半導體板塊逆市上升，滬指跌幅縮水近半，但午收前
跌幅再擴，結果半日挫３﹒３２５，收報２８２６﹒３７點，深成指低開５﹒１１％，半日跌幅
收窄至３﹒５％，創業板指同崩跌３﹒４％。截至半日收市，近３８００隻Ａ股中僅有２８７股
上升。
　　人民銀行公布連續第１９日停逆回購操作，全周零投放零回籠。兩市半日成交５７７０億元
（人民幣．下同），較上一交易日同期大增１５﹒６％，目前外資通過陸股通淨流出Ａ股超過
１１７﹒５６億元，已經是連續第三日大幅流出。

＊恐慌氣氛下金價亦不保，黃金股與大市共命運＊

　　全球恐慌情緒爆錶，連作為避險之選的黃金，竟然都遭遇了集中沽售。周四鈀金價格單日急
插２８％，現貨金、美國期金雙雙跌穿１６００美元關口。分析認為，現階段是一種爭先將資產
變現的行為，是小程度的恐慌型舉動，投資者套現為股票倉位或其他情況融資。
　　Ａ場金股同告暴跌，銀泰黃金（深：０００９７５）瀉９﹒２％，恆邦股份
（深：００２２３７）跌８﹒８％，山東黃金（滬：６００５４７）瀉８﹒２％，盛達資源
（深：０００６０３）跌７﹒８％，湖南黃金（深：００２１５５）跌６﹒９％，紫金礦業（滬
：６０１８９９）跌４﹒６％。
　　隨著外資踩踏逃生，備受外資喜愛的白酒股連日急跌，水井坊（滬：６００７７９）跌
５％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）瀉４﹒８％，股王貴州茅台（滬：６００５１９）瀉
３﹒７％，五糧液（深：０００８５８）跌４％。

＊大基金傳月底啟投資，半導體板塊逆市喘穩＊

　　據報國家集成電路產業投資基金（俗稱國家大基金）二期將於３月底可以開始實質投資，接
近華芯投資（國家大基金管理人）人士稱，正在努力按這個目標推進。大基金二期已於去年１０
月註冊成立，資本金２０４１億元，規模遠超一期，將繼續以股權投資和項目定增等方式投資支
持產業優秀上市和非上市公司發展。
　　部分半導體股份盤中急升，緩和滬深跌勢，科創板芯源微（滬：６８８０３７）漲
１４﹒８％，華微電子（滬：６００３６０）漲９﹒３，中環股份（深：００２１２９）升
３﹒４％，有研新材（滬：６００２０６）升２﹒７％，太極實業（滬：６００６６７）升
１﹒８％。（ｅｙ）

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