【大熊來了】滬指全日跌１﹒２％本周挫近半成，外資流走再破紀錄

《經濟通通訊社１３日專訊》美國對部分歐洲國家「封關」，極端防疫措施不但令歐美之間

的交通往來即時癱瘓，亦令歐美股市周四（１２日）出現恐慌崩跌，道指蒸發一成創３３年來最

大單日跌幅，歐洲股市亦狂瀉１１﹒５％。

亞洲股市亦受恐慌氣氛吹襲，南韓、日本、泰國、新加坡股市暴瀉，Ａ股的「獨立行情」早

盤失效，滬綜指開市大瀉逾４％即失二千九，不久更低見２７９９﹒９８點全日低位，午後道瓊

斯期貨指數顯著反彈，市況轉好，滬市跌幅大幅縮水，深市一度抹平所有跌幅，惟收市前兩市跌

幅再擴，結果滬綜指全日跌１﹒２３％，收報２８８７﹒４３點，累計全周滬綜指大跌

４﹒８５％，上周５﹒４％的升幅近乎全銷；深成指全日跌１％，較開市時表現顯著轉好，創業

板指收跌０﹒７５％。

早段Ａ場崩跌並沒有進一步刺激兩市交投，全日兩市成交９６６７億元（人民幣．下同），

盡管按日增加１５﹒４％，但沒有突破萬億關口，不過外資踩踏逃生情況持續，全日通過陸股通

從Ａ股淨流出１４７﹒２６億元，是本周第二度刷新互聯互通開通後的陸股通淨賣出記錄，累計

本周共有４１７﹒９４億元外資從Ａ股撤走。



＊資金午後尋搞作，旅遊、特高壓成熱點＊



大市午後回穩，蟄伏許久的資金開始尋找板塊炒作，全日表現最佳為旅遊板塊。國內２３個

部位聯合發文，支持文旅產業及鼓勵擴大口岸免稅業務，市場接收到馳援消息，海航創新

（滬：６００５５５）漲停，中國國旅（滬：６０１８８８）漲５﹒７％，西安旅游

（深：０００６１０）升４﹒１％。

科技概念方面以特高壓升幅最強，據報國家電網公司已研究編制工作計劃，明確將加速５項

特高壓交流工程、５項特高壓直流工程的年內核准以及前期預可行性研究工作。特高壓是國家力

推的「新基建」領域之一，概念板塊午後大爆發，智慧能源（滬：６００８６９）、特變電工（

滬：６０００８９）、通光線纜（深：３００２６５）、通達股份（深：００２５６０）、許繼

電氣（深：０００４００）、智光電氣（深：００２１６９）等１３股漲停。



＊保險銀行股領跌，外資搬家酒股受傷＊



外圍不穩保險板塊受重傷，中國人壽（滬：６０１６２８）跌３﹒１％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌２﹒６％，中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒５％，新華保險（滬

：６０１３３６）跌１﹒３％。

外資流出破紀錄，和內媒此前宣傳Ａ股為「全球避險港」的論調相矛盾。受外資鍾愛的茅台

（滬：６００５１９）挫２﹒３％，五糧液（深：０００８５８）挫２﹒７％。四大行亦告跌，

工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒３％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒９％，建設

銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）軟０﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８９５．３１ －１．４１



上證綜合指數 ２８８７．４３ －１．２３ ３９３０．２０

深證綜合指數 １７９８．９８ －１．０８ ５７３７．０２



上證Ｂ股指數 ２２９．３５ －１．６９ ２．１５

深證Ｂ股指數 ８８７．６５ －１．７７ １．１８



上證１８０指數 ８２８０．９３ －１．３０

上證３８０指數 ４７８０．７０ －１．２０



深證成份指數 １０８３１．１３ －１．００

中小創新指數 ２０９６．６９ －１．１６

深圳創業板指數 ２０３０．５８ －０．７５

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