【聚焦人幣】人幣即期收跌８６點至兩周新低，「７」關失而復得

《經濟通通訊社１３日專訊》投資者擔憂緊急的財政和貨幣刺激政策難挽回經濟頹勢，全球

大跌市下，人民幣資產亦未能倖免，人民幣中間價四連貶，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

今早低開４６０點子隨即穿「７」，報７﹒０３００，跌幅達１％創一個月以來最大。不過，開

市價已幾近全日低位，隨後跌幅大幅收窄，更曾倒升７３點報６﹒９７６７為全日高位，最終收

報６﹒９９２６跌８６點子，創２月２８日以來新低，並企穩「７」關。

不過，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）仍然受挫，目前瀉３２０點子，報７﹒０１６０，失守

「７」算。

交易員表示，全球金融市場巨震引發美元流動性危機，美元重新被追捧，人民幣承壓震盪下

跌，短期或考驗７﹒０５元關口支撐。國內外匯市場的流動性也受到影響，客盤結售匯變化擾動

明顯，早盤客盤結匯出手，人民幣跌幅也隨之收窄。人民幣兌美元期權隱含波動率上行，風險逆

轉指標也轉升，表明短期人民幣貶壓略升，但由於人民幣相對彈性仍較低，總體下跌空間也將有

限。另外，新冠肺炎疫情在中國總體處於下降趨勢，市場情緒並不悲觀，接下來可重點關注疫情

全球發展以及各方維穩手段。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒００３３，較上個交易日跌３９２點子，

實現四連貶，創２月２８日以來兩周新低，上個交易日報６﹒９６４１。（ｊｔ）

