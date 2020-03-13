《經濟通通訊社１３日專訊》珠海市政府近日印發《關於有效降低疫情影響促進經濟平穩運
行的實施意見》，意見焦點為促進汽車及家電消費。意見指出，若消費者在珠海註冊登記的汽車
銷售企業內購買「國六」標準排量汽車，可獲得補助；簡化汽車登記、二手車交易手續；對車展
舉辦及參與企業提供場地、宣傳投入補助和銷售獎勵；優化汽車金融服務；推動家電以舊換新，
支持賣場、家電製造商讓利促銷。
其他意見包括全力做好穩外貿穩外資工作、加大製造業扶持力度、幫扶住宿餐飲、旅遊、交
通運輸等受疫情影響嚴重的行業等。（ｅｙ）
13/03/2020 08:47
【抗疫維穩】珠海擬補貼燃油車買家，簡化汽車登記手續
《經濟通通訊社１３日專訊》珠海市政府近日印發《關於有效降低疫情影響促進經濟平穩運
行的實施意見》，意見焦點為促進汽車及家電消費。意見指出，若消費者在珠海註冊登記的汽車
銷售企業內購買「國六」標準排量汽車，可獲得補助；簡化汽車登記、二手車交易手續；對車展
舉辦及參與企業提供場地、宣傳投入補助和銷售獎勵；優化汽車金融服務；推動家電以舊換新，
支持賣場、家電製造商讓利促銷。
其他意見包括全力做好穩外貿穩外資工作、加大製造業扶持力度、幫扶住宿餐飲、旅遊、交
通運輸等受疫情影響嚴重的行業等。（ｅｙ）
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