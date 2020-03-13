【貿易休戰】中國美國商會：若市場更開放，在華美企願加大投資

《經濟通通訊社１３日專訊》中國美國商會周五發表２０２０年《中國商務環境調查報告》

顯示，盡管目前面臨營商環境挑戰依舊存在，加上和新型冠狀病毒疫情爆發等諸多問題，從長期

來看，中國仍會是大多數在華美企的重點市場；商會逾半會員表示，如果市場開放程度加大，他

們願意增加對華投資。

報告指出，近四分之一的企業認為２０２０年其行業市場不會增長，這包括超過４０％的工

業和資源領域企業。相比之下，消費和服務業對市場增長前景較為樂觀，得益於內地中等收入家

庭預計持續增長及消費市場持續活躍。然而，３７％的會員企業（２０１３年以來的最高比例）

表示將延遲２０２０年追加的投資計劃，甚至會縮減投資。

報告顯示，盡管企業財務堪憂、投資謹慎度提高，中國仍是在華美企的重點市場。一系列政

策、法律的出台所帶來的金融服務業的改革，極大地增強了會員企業對於中國政府進一步向外資

開放市場的信心。更多的外國企業表示，即使面臨諸多挑戰，他們去年在華的受歡迎程度較以往

都有所提高。

調查並發現，６９％的會員企業認同中國的知識產權執法水平在過去五年中有所提升，比例

較２０１８年提高１０個百分點；５０％的會員企業都認為自２０１９年來，中國的投資環境得

到了提升；近五分之一的受訪者已經或正在考慮向中國境外轉移產能，這一比例近三年來一直在

下降。（ｗｌ）

