【數據前瞻】疫情或拖累內地首二月投資和消費增速創歷史新低

《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局將於下周一（１６日）公布今年１－２月工業、投

資、零售等數據。《路透》綜合近２０家機構預測中值結果顯示，新冠肺炎疫情對生產和需求的

負面衝擊，全面體現在數據中。其中，投資和消費同比增速料跌至歷史最低點，工業增速則降至

３０年來最低。不過，隨著國內疫情好轉、政策對衝、以及生產有序恢復，經濟有望逐步回升。

預測中值顯示，今年１－２月工業增加值按年升１﹒５％，固定投資投資按年升２﹒８％，

社會消費品零售同比漲０﹒８％。

交通銀行金融研究中心報告稱，疫情期間大面積停工停產，使得工業生產全面放緩，預計１

－２月份工業增加值可能出現負增長。華創證券首席宏觀分析師張瑜進一步指出，在３月的趕工

下，一季度整體數據應該沒有那麼差，後面幾個季度，在經濟的自身韌性加政策的逆周期調控下

，經濟增速有可能能夠恢復至合理位置。



＊疫情對基建投資影響相對小一些＊



從投資內部結構來看，交行分析認為疫情對基建投資的影響相對小一些，而對製造業投資和

房地產投資的影響相對明顯，為了應對疫情對需求帶來的衝擊，基建投資補短板力度將加大。光

大證券宏觀團隊認為，前兩月投資或全面回落，疫情期間企業復工推遲，基建投資同比增速或在

１﹒２％左右，預計後續基建投資將發力。

至於消費，受疫情影響，人們減少外出和直接接觸，推遲復工復學，餐飲、服裝、金銀珠寶

、辦公、體育娛樂、通訊器材、汽車等大多消費品類都會受到衝擊，購房和裝修延遲，房地產業

鏈消費同樣受抑，運輸受阻同樣抑制網上非必需品的消費，但醫藥、日用洗滌用品類消費受提振

，隨著疫情的消退，可延遲消費將較快恢復，後續消費增速望反彈。（ｗｌ）

