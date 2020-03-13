【抗疫維穩】銀保監：適當降低對信用良好企業承兌匯票保證金比例

《經濟通通訊社１３日專訊》銀保監首席檢查官楊麗平在國務院聯防聯控機制新聞發布會上

透露，銀保監正及時研究落實金融支持產業鏈協同復工復產有關重點工作。

一是強化產業鏈核心企業支持力度。引導銀行業金融機構主動對接產業鏈核心企業，加大流

動資金貸款支持，給予合理信用額度。支持核心企業通過信貸、債券等方式融資後，以預付款形

式向上下游企業支付現金，降低上下游中小企業現金流壓力和融資成本。

二是優化產業鏈上下游企業金融服務。引導銀行業金融機構持續跟進企業產業鏈上下游復工

復產需求，支持企業以應收賬款、倉單和存貨質押等進行融資，同時推動適當降低銀行對信用良

好企業的承兌匯票保證金比例。



＊對受疫情影響大、前景好的中小微外貿企業可協商再延期＊



三是加強全球產業鏈協同發展。推動銀行業金融機構強化金融支持「穩外貿」作用，保障貿

易融資信貸資源配置，完善激勵機制，增加外貿信貸投放，落實好貸款延期還本付息等政策，對

受疫情影響大、前景好的中小微外貿企業可協商再延期。支持商業保險公司開展短期出口信用保

險業務並降低費率。

四是運用金融科技優化供應鏈金融服務。鼓勵有條件的銀行業金融機構開發供應鏈業務系統

，通過與核心企業、政府部門相關系統對接，採用線上線下相結合的方式，為鏈條上的客戶提供

方便快捷的供應鏈融資服務。鼓勵政策性銀行、商業銀行加強與主要依靠互聯網運營的民營銀行

業務合作，為小微企業精準滴灌，提高復工復產小微企業貸款可獲得性。（ｗｌ）

