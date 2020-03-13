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即市新聞

13/03/2020 15:38

【聚焦數據】內地２月ＦＤＩ同比降２５﹒６％全年穩外資任務艱巨

　　《經濟通通訊社１３日專訊》商務部公布，今年２月實際使用外資（ＦＤＩ）同比下降
２５﹒６％，至４６８﹒３億元人民幣。今年１－２月，ＦＤＩ為１３４４億元人民幣，同比下
降８﹒６％；折合１９４﹒２億美元，下降１０﹒４％。商務部表示，全球ＦＤＩ的蛋糕在縮小
，引資競爭加劇，加上世界經濟下行壓力加大，今年實現全年穩外資任務非常艱巨。
　　商務部外資司司長宗長青在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，吸收外資由升轉降的主
因是受到疫情衝擊的影響，疊加春節假期因素，導致人流物流不暢，企業大面積停工停產，投資
活動受限，投資者等待觀望情緒加重。
　　從結構上看，中國１－２月吸收外資有三方面積極表現：一是高技術產業保持增長。二是重
點開放平台表現突出。上海、廣東自貿區外資分別增長１３％和１２﹒８％，海南、福建、浙江
自貿區吸收外資分別增長２３０﹒２％、１４９﹒５％和１４０％。三是部分經濟體對華投資穩
定增長，一帶一路沿線國家、東盟對華投資分別增長９﹒７％和１５﹒１％。
　　宗長青又指，總體看，中國經濟長期向好的基本發展趨勢不會變，超大市場規模的強大磁吸
力不會變，在產業配套、人力資源、基礎設施等方面的綜合競爭優勢不會變，外國投資者在華經
營的預期和信心不會變。有信心、有能力克服困難完成全年穩外資工作目標。（ｗｌ）

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