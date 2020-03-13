  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2020 17:36

【抗疫維穩】人行：定向降準釋放長期資金，有效支持實體經濟發展

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行有關負責人表示，此次定向降準釋放長期資金
５５００億元（人民幣．下同），其中對達到普惠金融定向降準考核標準的銀行釋放長期資金
４０００億元，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準１個百分點釋放長期資金１５００
億元。
　　此次定向降準釋放長期資金有效增加銀行支持實體經濟的穩定資金來源，每年還可直接降低
相關銀行付息成本約８５億元，通過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直
接支持實體經濟。此次定向降準兼顧主動推動和事後激勵，用市場化改革辦法疏通貨幣政策傳導
，有利於激發市場主體活力，進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，支持實體經濟發展。

＊支持股份制銀行發放普惠金融領域貸款＊

　　人行指出，以股份制商業銀行為代表的中型銀行是中國銀行體系的重要組成部分。考慮到去
年人民銀行已對符合條件的農商行和城商行實施過定向降準，此次普惠金融定向降準中所有大型
商業銀行都將得到１﹒５個百分點的準備金率優惠，為發揮定向降準的正向激勵作用，支持股份
制銀行發放普惠金融領域貸款，同時優化「三檔兩優」存款準備金率框架，此次對得到０﹒５個
百分點準備金率優惠的股份制商業銀行再額外定向降準１個百分點，同時要求將降準資金用於發
放普惠金融領域貸款，並且貸款利率明顯下降，從而加大對小微、民營企業等普惠金融領域的信
貸支持力度。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事13/03/2020
人行：下周一定向降準 釋放長期資金5500億
生財有道13/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
生財有道13/03/2020
《嚟緊炒D乜》維達業績增長理想 趁低開始吸納
生財有道13/03/2020
【大熊來了】期指按金調高 業界：無礙成交需求仍在
FOCUS13/03/2020
【FOCUS】全球「要錢不要貨」 人幣須留神
生財有道13/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：港股恐下試21300點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】保信慈善基金Gimmick Easy免費派發口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金