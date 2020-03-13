【新冠肺炎】昂坪３６０纜車將恢復逢周五至日纜車服務

《經濟通通訊社１３日專訊》昂坪纜車在其官網宣布，將於本周日（１５日）起至３月底，

恢復逢星期五至日的纜車服務，纜車營運時間將縮短為早上１０時至下午４時，而昂坪市集的室

內景點將會暫停開放。

在復運首階段，公司只會安排同行親友乘搭同一纜車，每輛車廂的建議載客人數減半至４－

６人，以確保車廂內不會過分擠迫。每組乘客下車後，清潔人員會立即清潔車廂。

乘客由即日起可於昂坪３６０官網預訂纜車車票，每日設限量名額，不設現場購票。昂坪

３６０將適時對外公布４月起的纜車營運安排。（ｃｌ）

