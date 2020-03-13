【企業盈警】華大酒店（２０１）料去年少賺８８％

《經濟通通訊社１３日專訊》華大酒店（００２０１）、順豪物業（００２１９）及順豪控

股（００２５３）公布，集團預期截至２０１９年１２月３１日止年度華大酒店、順豪物業及順

豪控股之個別除稅後歸屬於擁有人的純利會較２０１８年分別下跌約８８％、９７％及９９％。

集團指，年內之業務表現在充滿挑戰的營商環境下受到負面影響，以致對集團之酒店收入及

物業重估造成不利影響。因應現時市況，集團已實行一系列措施以保持高酒店入住率，同時將酒

店經營成本減至最低。（ｃｗ）

