《日入而息》人行定向降準放水逾五千億，港股本周瀉２１１３點

《今天重點》﹡人行下周一定向降準，釋放長期資金５５００億；定向降準釋放長期資金，

有效支持實體經濟發展

﹡岑智勇指期指按金調高未影響成交，對沖需求仍在；許照中稱有別過往股災

市場有承受力，升期指按金正確；港股大幅波動，全日拋空３１６億元創新

高

﹡油戰燃恐慌，港股本周大瀉２１１３點步技術性熊市

﹡本港新增３宗確診個案及１宗初步確診；本港確診死亡增至４宗，８０歲北

角佛堂群組老翁不治



《即日市況》﹡美推援助疫情措施，港股收窄跌２７６點報２４０３２



《深滬股市》﹡滬指全日跌１﹒２％本周挫近半成，外資流走再破紀錄



《美元匯價》﹡歐元短線１﹒１０－１﹒１３波動機會大；歐元最新報１﹒１１６１╱

６２，日圓最新報１０６﹒５１╱５２



《公司業績》﹡寰亞傳媒（０８０７５）中期虧損收窄至近４１８５萬元，不派息

﹡橋英控股（０８４６２）全年虧損收窄至１２１﹒９萬坡元，不派息

﹡俄鋁（００４８６）去年少賺近４４％至９﹒６億美元，不派息

﹡海豐（０１３０８）年度盈利２﹒２億美元升１１﹒４％，息２７港仙

﹡魏橋紡織（０２６９８）去年純利跌６６％，末期息６﹒４分人幣



《公司資訊》﹡五龍電動車（００７２９）突然中途停牌，公司入稟控前主席要求去年配股

作廢

﹡星辰通信（０１１５５）就除牌決定向上市覆核委員會提覆核

﹡梧桐國際（００６１３）附屬Ｌｉｂｅｒｔｙ回購１０００股，公司持股升

至逾八成

﹡諾誠健華（０９９６９）錄４４６億孖展，超２００倍

﹡普華和順（０１３５８）聯營ＣＢＰＯ全年經調整淨收入１﹒６８億美元

﹡雲南水務（０６８３９）中標廣東英德城鄉污水處理ＰＰＰ項目

﹡嘉年華國際（００９９６）今早開市前停牌

﹡廣澤國際（００９８９）子公司向客戶提供擔保，收手續費３５萬元人民幣

﹡百福控股（０１４８８）料疫情影響集團上半年業績

﹡春立醫療（０１８５８）多項產品獲發ＥＣ證書

﹡奧園健康（０３６６２）訂上海項目合作協議，擴大多元化服務方向

﹡青建國際（０１２４０）獲大嶼山公屋工程合約，共８﹒１８億元



《國企紅籌》﹡人保（０１３３９）首２個月總保費收入跌５％至１２４１﹒６億元人民幣

﹡金茂酒店（０６１３９）擬發行５億元人民幣中期票據還債

﹡中國財險（０２３２８）首２個月保費收入跌４﹒４％

﹡平保（０２３１８）首兩月保費收入按年跌８﹒５６％

﹡平安好醫生（０１８３３）與墨跡天氣達成深度合作

﹡通力電子（０１２４９）恢復公眾持股量



《神州民企》﹡海天天綫（０８２２７）發行２億股新內資股

﹡五洲國際（０１３６９）須支付９０００萬元人民幣之未還貸款連利息

﹡比亞迪表示現時日產５００萬只口罩，並正擴大產能



《中國要聞》﹡內地２月ＦＤＩ同比降２５﹒６％全年穩外資任務艱巨

﹡疫情或拖累內地首二月投資和消費增速創歷史新低

﹡交易中心發布利率期權交易規則，暫免兩年手續費

﹡農業農村部發文嚴厲打擊「炒豬」行為

﹡國台辦表示大陸台企復工率逾九成，福建等地全部復產

﹡上海寶山區今年重大產業項目總投資近１２００億

﹡中行上海分行推３０億貸款助力養老服務企業復工復產

﹡中船物資華東原董事長周鳳祥因受賄及挪用公款罪獲刑

﹡國務院金融委辦公室在上海建立地方協調機制

﹡星巴克創新產業園江蘇簽約，李克強致賀歡迎擴大合作

﹡美兩黨議員提議將華為剔出美國銀行體系禁美元交易

﹡中國美國商會表示若市場更開放，在華美企願加大投資

﹡美國貿易代表辦公室排除中國醫療產品更多關稅

﹡人行逆回購連停１９天，全周不作為零投放零回籠；下周一定向降準，釋放

長期資金５５００億；定向降準釋放長期資金，有效支持實體經濟發展；人

行上海總部表示２月企業貸款投向地產、租賃及製造業

﹡工信部表示支持湖北汽車零部件企業優先復工復產

﹡中國保險行業協會表示為抗疫情已累計賠付１﹒８億元人民幣

﹡內地航企虧損２１０億創單月紀錄，政府將釋政策紅利

﹡外匯局放寬境外融資政策，助中小企民企緩解融資難

﹡李克強稱分區分級做好防控，精準防範疫情輸入輸出

﹡研究報告指６５％內地小微企業資金僅夠支撐三個月

﹡發改委等２３部門出台１９條硬舉措促消費擴容提質

﹡銀保監表示加大信貸支持，讓從未貸款的企業獲銀行融資；銀行業金融機構

為疫情提供信貸逾１﹒４萬億；適當降低對信用良好企業承兌匯票保證金比

例

﹡業內指土地審批改革對市場影響不大，或利好特色小鎮

﹡商務部表示中國可能是世界投資避險最佳區域；除湖北外六成製造業重點外

企復產率達逾七成

﹡上金所放寬白銀延期合約漲跌停板，上調保證金比例

﹡中證監表示４月起取消證券公司外資股比限制



《寶島快訊》﹡台股收跌２﹒８％，報１０１２８﹒８７點



《其他消息》﹡財委會通過１８億元朗橫洲公營房屋前期工程撥款

﹡保監局表示受社會事件影響，去年內地客新造保單保費跌８﹒８％

﹡陳重義和馮丹媚獲委任為通訊局成員，任期兩年

﹡金管局表示２月外匯基金境外資產增加１０５億元

﹡深股通額度全日流走３４﹒４億元；滬股通額度流走９７億元，陸股通淨流

出１４７億創紀錄

﹡銀行家調查顯示中美貿易受關注，對銀行業未來經營審慎樂觀

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒５３％連跌四周，創５２周新低；中原十大屋苑周末

睇樓量按周跌１﹒４％

﹡昂坪３６０纜車將恢復逢周五至日纜車服務



《新冠肺炎》﹡全國新增確診８宗首錄個位數，境外輸入３宗

﹡本港新增３宗確診個案及１宗初步確診；本港確診死亡增至４宗，８０歲北

角佛堂群組老翁不治

﹡七國集團承諾進行國際合作應對疫情

﹡加拿大總理杜魯多妻子索菲確診

﹡澳洲內政部部長確診，病毒檢測呈陽性

﹡南韓單日康復患者超新增確診人數，日本多５７人確診

﹡美日今早通話近一小時，日本將如期舉辦東京奧運會

﹡美國紐約市宣布進入緊急狀態

﹡歐聯下周兩賽事延期，李斯特城球員隔離，英超或停賽

﹡衛健委表示全國２１省份逾１４天無新增本土確診病例

﹡上海昨日再新增２例境外輸入型新冠肺炎確診病例

﹡袁國勇稱疫情或會維持兩三年

﹡何栢良稱本港應對疫情嚴重歐洲國家全面發出紅色警示

﹡佩洛西稱疫情應對法案接近達共識，今晚不會進行投票

﹡阿里雲向全球免費病毒檢測，最快６０秒完成基因比對

﹡約八成旅行代理商已獲發「防疫抗疫基金」資助

﹡英國電信集團行政總裁確診

﹡特朗普稱希望能夠盡快恢復與中國及歐洲的旅遊

﹡商戶炒口罩平台或受罰，阿里Ｌａｚａｄａ：內部調查

﹡張建宗下午到機場視察擴大健康申報措施實施情況

﹡匯豐旗下９個服務網點下周一起恢復營業

﹡ＭＳＣＩ表示疫情蔓延和油價跌累股市挫兩成，料續波動

﹡中銀香港表示１３家分行下周一起恢復營業

﹡融眾金融（０３９６３）附屬暫停於湖北武漢市運營

﹡交通運輸部表示繼續實施嚴格的離漢通道管控和進京管理

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