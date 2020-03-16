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即市新聞

16/03/2020 07:46

《日出而作》美國突減息一厘重啟量寬，道期跌約千點

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２３１８５﹒６２　升１９８５﹒００點╱９﹒３６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７１１﹒０２　升　２３０﹒３８點╱９﹒２９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８７４﹒８８　升　６７３﹒０７點╱９﹒３５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　５３６６﹒１１　升　１２８﹒６３點╱２﹒４６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　９２３２﹒０８　升　　７０﹒９５點╱０﹒７７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４１１８﹒３６　升　　７４﹒１０點╱１﹒８３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒３５，歐元兌美元１﹒１１９３

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