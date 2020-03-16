《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３１８５﹒６２ 升１９８５﹒００點╱９﹒３６％
標普５００ ２７１１﹒０２ 升 ２３０﹒３８點╱９﹒２９％
納斯達克 ７８７４﹒８８ 升 ６７３﹒０７點╱９﹒３５％
倫敦富時１００ ５３６６﹒１１ 升 １２８﹒６３點╱２﹒４６％
法蘭克福ＤＡＸ ９２３２﹒０８ 升 ７０﹒９５點╱０﹒７７％
巴黎ＣＡＣ４０ ４１１８﹒３６ 升 ７４﹒１０點╱１﹒８３％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒３５，歐元兌美元１﹒１１９３
16/03/2020 07:46
《日出而作》美國突減息一厘重啟量寬，道期跌約千點
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３１８５﹒６２ 升１９８５﹒００點╱９﹒３６％
標普５００ ２７１１﹒０２ 升 ２３０﹒３８點╱９﹒２９％
納斯達克 ７８７４﹒８８ 升 ６７３﹒０７點╱９﹒３５％
倫敦富時１００ ５３６６﹒１１ 升 １２８﹒６３點╱２﹒４６％
法蘭克福ＤＡＸ ９２３２﹒０８ 升 ７０﹒９５點╱０﹒７７％
巴黎ＣＡＣ４０ ４１１８﹒３６ 升 ７４﹒１０點╱１﹒８３％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒３５，歐元兌美元１﹒１１９３
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