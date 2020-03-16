【全球放水】星展李振豪：港股反覆偏軟，冀外國封城一個月紓疫情

《經濟通通訊社記者吳藹林１６日報道》中國、加拿大及澳洲央行接連放水，美國聯儲局更

直接取消本周二（１７日）起的議息會議，周日（１５日）再緊急減息１厘，並推出總值

７０００億美元大規模量化寬鬆措施，全球正式踏入「放水」階段，惟股票市場反應並不樂觀。

星展銀行香港高級投資策略師李振豪向《經濟通通訊社》表示，股市跌勢能否獲符紓緩，仍要視

乎政府對穩定疫情的信心，他預期短線恆指走勢反覆偏軟，中線來看一些與利率相關性不大的板

塊會看高一線。



＊港股短期續現５００至１０００點波動＊



李振豪表示，現時各地央行減息對市場無大太支持，因減息目標並不是提振股市，而是幫助

企業解決資金鏈、債券違約等問題。現時股市對政府疫情政策的敏感度較大，例如有否「封城」

、限購令等措施，因此紓緩跌勢仍要視乎政府對穩定疫情的信心。

李振豪認為，目前市場情緒不理性，港股短期仍會持續出現５００至１０００點的大幅波動

。港股同時受外圍及中國因素影響，外圍因素上，可預期新型肺炎感染數字明顯再增，因此不能

避免港股出現恐慌；中國因素方面，人民銀行下調存款準備金率，其後中資股或內地業務偏重的

港股有反彈。在一正一負影響下，由於現時外圍因素影響較大，港股短期內料反覆偏軟，而參考

亞洲的情況，「封城」後一個多月疫情見紓緩，屆時外圍方面的正面因素或抬頭。



＊中線投資高息股、利率相關性較低股份＊



對於環球短時間內湧現大量資金，會否出現資產泡沫，李振豪認為擔心不來，參考以往聯儲

局做法，需要較長時間慢慢才把息口上調，預料低息環境將維持三至四年，因在油價低企下，通

脹上升空間不大。

至於淡市之下有何投資策略。他認為中線來看，一些高息股、公用股和利率相關性不大的板

塊，如科技及醫療板塊可看高一線，但他強調現時入市風險較高。

