手機設備股沽壓加重，港股午後跌幅擴至７１１點報２３３２１

《經濟通通訊社１６日專訊》美聯儲再度緊急減息，最新將聯邦基金利率目標減１厘至０－

０﹒２５％，並推出７０００億美元的量化寬鬆措施。本月兩度緊急減息加劇市場憂慮，道指期

貨急插千點，港股今早低開７１５點，報２３３１７點，失守兩萬四。午後，手機設備股沽壓加

重，出口股仍然疲弱。現時，恆生指數報２３３２１點，跌７１１點或跌２﹒９６％，主板成交

７９６﹒８３億元。國企指數報９３３０點，跌３１９點或跌３﹒３１％。

兩大跌幅藍籌股均為手機設備股，其中舜宇光學（０２３８２）跌幅擴至１１﹒３１％，報

１０５﹒１０元；瑞聲科技（０２０１８）亦挫１０﹒８２％，報４０﹒８０元。重磅股騰訊（

００７００）及港交所（００３８８）亦表現遜色，其中騰訊挫近半成，現報３４８元，拖累港

股跌幅進一步擴大。

Ａ股兩市午後跌幅亦見擴大。上證綜合指數報２８４５點，跌４１點或跌１﹒４４％，成交

２４１５﹒６９億元人民幣。深證成份指數報１０５１１點，跌３１９點或跌２﹒９５％，成交

３８９１﹒６１億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １０５﹒１０元 跌１１﹒３１％

瑞聲科技（０２０１８） ４０﹒８０元 跌１０﹒８２％

創科實業（００６６９） ５０﹒８０元 跌 ８﹒５５％

太古Ａ （０００１９） ５８﹒００元 跌 ６﹒３０％

銀河娛樂（０００２７） ４５﹒２０元 跌 ５﹒９３％



吉利汽車（００１７５） １２﹒１０元 跌 ５﹒９１％

申洲國際（０２３１３） ７９﹒６０元 跌 ５﹒２９％

蒙牛乳業（０２３１９） ２５﹒３０元 跌 ５﹒２４％

騰訊控股（００７００） ３４８﹒００元 跌 ４﹒６６％

中國人壽（０２６２８） １５﹒０６元 跌 ４﹒４４％

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（ｆｚ）

