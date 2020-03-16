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即市新聞

16/03/2020 13:31

手機設備股沽壓加重，港股午後跌幅擴至７１１點報２３３２１

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美聯儲再度緊急減息，最新將聯邦基金利率目標減１厘至０－
０﹒２５％，並推出７０００億美元的量化寬鬆措施。本月兩度緊急減息加劇市場憂慮，道指期
貨急插千點，港股今早低開７１５點，報２３３１７點，失守兩萬四。午後，手機設備股沽壓加
重，出口股仍然疲弱。現時，恆生指數報２３３２１點，跌７１１點或跌２﹒９６％，主板成交
７９６﹒８３億元。國企指數報９３３０點，跌３１９點或跌３﹒３１％。
　　兩大跌幅藍籌股均為手機設備股，其中舜宇光學（０２３８２）跌幅擴至１１﹒３１％，報
１０５﹒１０元；瑞聲科技（０２０１８）亦挫１０﹒８２％，報４０﹒８０元。重磅股騰訊（
００７００）及港交所（００３８８）亦表現遜色，其中騰訊挫近半成，現報３４８元，拖累港
股跌幅進一步擴大。
　　Ａ股兩市午後跌幅亦見擴大。上證綜合指數報２８４５點，跌４１點或跌１﹒４４％，成交
２４１５﹒６９億元人民幣。深證成份指數報１０５１１點，跌３１９點或跌２﹒９５％，成交
３８９１﹒６１億元人民幣。

　　表列十大跌幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　１０５﹒１０元　　　跌１１﹒３１％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　４０﹒８０元　　　跌１０﹒８２％
　　創科實業（００６６９）　　　５０﹒８０元　　　跌　８﹒５５％
　　太古Ａ　（０００１９）　　　５８﹒００元　　　跌　６﹒３０％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　４５﹒２０元　　　跌　５﹒９３％

　　吉利汽車（００１７５）　　　１２﹒１０元　　　跌　５﹒９１％
　　申洲國際（０２３１３）　　　７９﹒６０元　　　跌　５﹒２９％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　２５﹒３０元　　　跌　５﹒２４％
　　騰訊控股（００７００）　　３４８﹒００元　　　跌　４﹒６６％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１５﹒０６元　　　跌　４﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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