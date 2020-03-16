【企業盈警】叙福樓（０１９７８）年度盈轉虧，營商環境持續困難

《經濟通通訊社１６日專訊》叙福樓（０１９７８）預期截至２０１９年１２月底止年度未
經審核綜合管理帳目，錄得公司股東應佔虧損，而集團上年股東應佔溢利約３５２０萬元。期內
盈轉虧，主要由於年內營商環境持續困難，從而對整體的業務營運造成重大不利影響，亦導致集
團若干餐廳於年內關閉及暫停營業，故要為固定資產、金融資產及使用權資產作出相關的計提減
值撥備。
該公司預期３月底公布業績。（ｅｃ）
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