  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2020 10:09

【企業盈警】叙福樓（０１９７８）年度盈轉虧，營商環境持續困難

　　《經濟通通訊社１６日專訊》叙福樓（０１９７８）預期截至２０１９年１２月底止年度未
經審核綜合管理帳目，錄得公司股東應佔虧損，而集團上年股東應佔溢利約３５２０萬元。期內
盈轉虧，主要由於年內營商環境持續困難，從而對整體的業務營運造成重大不利影響，亦導致集
團若干餐廳於年內關閉及暫停營業，故要為固定資產、金融資產及使用權資產作出相關的計提減
值撥備。
　　該公司預期３月底公布業績。（ｅｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事13/03/2020
人行：下周一定向降準 釋放長期資金5500億
生財有道13/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
生財有道13/03/2020
《嚟緊炒D乜》維達業績增長理想 趁低開始吸納
生財有道13/03/2020
【大熊來了】期指按金調高 業界：無礙成交需求仍在
FOCUS13/03/2020
【FOCUS】全球「要錢不要貨」 人幣須留神
生財有道13/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：港股恐下試21300點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】凱旋教育中心免費派發抗疫用品

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金