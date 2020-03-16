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16/03/2020 09:22

儲局突減息１厘，港股低開７１５點報２３３１７，國指跌２７７點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局周日（１６日）再宣布減息一厘並重啟量寬措施，
新西蘭及加拿大央行分別跟隨減息７５點及半厘，消息拖累道指期貨跌逾千點。亞洲股市今早表
現不一，日經僅微升５點，台北加權指數跌２９３點，港股方面今早再大幅低開７１５點，騰訊
（００７００）、友邦（０１２９９）再低開逾２％，拖累恆指跌約１４０點；另外，英國就抗
疫轉用策略「群體免疫」（Ｈｅｒｄ　ｉｍｍｕｎｉｔｙ），有分析指是以市民生命作賭注，英
國相關股份急挫，長和（００００１）低開逾７％為開市表現最差藍籌，而匯控（００００５）
低開近４％。
　　恆生指數開報２３３１７，跌７１５點或跌２﹒９８％，主板成交２８﹒６４億元。國企指
數報９３７２點，跌２７７點或跌２﹒８８％。
　　重磅股方面，匯控跌３﹒７２％，報４４元；港交所（００３８８）跌２﹒６９％，報２３
１﹒８元；騰訊跌２﹒４７％，報３５６元；中移動（００９４１）跌３﹒５９％，報５１元；
友邦保險（０１２９９）跌２﹒９７％，報６７﹒０５元。
　
　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長和　　（００００１）　　５１﹒３０元　　　跌７﹒４８％
　　中海油　（００８８３）　　　７﹒３６元　　　跌７﹒１９％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒７５元　　　跌５﹒３３％
　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒６０元　　　跌５﹒１１％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒０２元　　　跌４﹒９５％
　　申洲國際（０２３１３）　　８０﹒００元　　　跌４﹒８２％
　　長實集團（０１１１３）　　４０﹒１５元　　　跌４﹒６３％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒３７元　　　跌４﹒６２％
　　太古Ａ　（０００１９）　　５９﹒０５元　　　跌４﹒６０％
　　港鐵公司（０００６６）　　３８﹒８０元　　　跌４﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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