《盤後部署》美聯儲再減息加劇市場恐慌，料恒指再尋底下試二萬點

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局再度宣布減息一厘，令利率跌至０至０﹒２５厘區

間，而本周議息會議則取消，市場恐慌情緒加劇，道指期貨再跌逾千點，亞洲股市早段牛皮，隨

後跌幅逐步擴大，港股方面今早低開逾７００點，早市一度跌幅收窄，惟午後跌幅擴大，盤中低

見２２８４２點，跌１１９０點，再次失守二萬三關口。騰訊（００７００）、友邦

（０１２９９）、匯控（００００５）等股份拖累恆指跌近４００點，其他內銀、科技股同樣下

錯。臨近尾市恆指跌幅略為收窄，收跌９６９點報２３０６３點，全日成交１５８８﹒１億元大

減２１﹒６％。國企指數報９２２７，跌４２２點或跌４﹒３８％。

內地股市同樣走弱，上證綜合指數報２７８９，下跌９８點或下跌３﹒４０％；深證成分指

數報１０２５３，下跌５７７點或下跌５﹒３３％；兩市全日成交９６３２億元，和上周五成交

水平持平。



＊高盛料美國次季經濟倒退５％，八大銀行停止回購股份＊



高盛發表研究報告指，由於消費者及企業削減開支，預料經濟將在第二季開始收縮約５％，

全年增長逾期由１﹒２％下調至０﹒４％，並指出圍繞這些數字的不確定比想像中大很多。該行

強調，就算貨幣與財政政策刺激大市表現，但公眾對病毒的擔憂加劇，導致整個３至４月經濟活

動急遽惡化，商業活動的供應鏈中斷可能性亦會加大，該行相信經濟增長將會在２０２０年下半

年回升，而經濟增長的數字取決於政府對疫情的回應。

另一方面，美國股市連番下挫，究竟股市低位何處仍然是未知之數，因此美國八間大型銀行

，包括摩通及美銀等已達成協議，宣布停止回購自己公司的股份，直接第二季度完結。銀行組織

金融服務論壇於昨日（１５日）聲明中表示，停止回購是符合銀行業的目標，因各行想利用資本

流動性及貸款，為整個經濟提供支持，而每間銀行都可以在情況允許下恢復其回購計劃；瑞信更

強調該決定是明智且審慎，並應該先發制人支持客戶。



＊突然低息引起大市恐慌，恆指低位難估＊



新冠肺炎疫情持續，歐美地區近日均以封城封市隔離處理，相信疫情對全球經濟影響的時間

和深度都會比原先預期為長為深，全球股市估值尚有下調壓力，加上美國突然再度減息１厘且啟

動量化寬鬆，為大市注入資金的消息令股市不跌反升，目前道期再跌逾千點，港股亦再度在二萬

三關口爭持，目前大市能否穩守亦為知之數，短期恆指仍有機會下試二萬二或更低，投資者有心

理準備恆指可能本季跌穿二萬點，主要因為環球經濟及疫情未明朗，全球的經濟活動陷入停頓，

要待疫情改善後才會有反彈情況。（ｕｌ）

