《經濟通通訊社１６日專訊》高盛發表最新報告表示，由於消費者及企業削減開支，美國經
濟將在本月底和下月大幅收縮，短期有可能被正式認定為衰退。
報告又指，美國今年第一季增長歸零後，第二季將萎縮５％，故將全年增長預期由１﹒２％
下調
至０﹒４％，預計第三、第四季經濟分別增長３％和４％，並在明年初強勁增長。
高盛指出，消費者和企業將繼續減少出行、娛樂、出外用餐，供應鏈中斷、金融環境收緊將
進一步抑制增長。（ａｌ）
16/03/2020 14:33
【大熊來了】高盛料美國第二季經濟將大幅萎縮半成，或定性為衰退
《經濟通通訊社１６日專訊》高盛發表最新報告表示，由於消費者及企業削減開支，美國經
濟將在本月底和下月大幅收縮，短期有可能被正式認定為衰退。
報告又指，美國今年第一季增長歸零後，第二季將萎縮５％，故將全年增長預期由１﹒２％
下調
至０﹒４％，預計第三、第四季經濟分別增長３％和４％，並在明年初強勁增長。
高盛指出，消費者和企業將繼續減少出行、娛樂、出外用餐，供應鏈中斷、金融環境收緊將
進一步抑制增長。（ａｌ）
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