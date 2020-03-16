  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2020 14:33

【大熊來了】高盛料美國第二季經濟將大幅萎縮半成，或定性為衰退

　　《經濟通通訊社１６日專訊》高盛發表最新報告表示，由於消費者及企業削減開支，美國經
濟將在本月底和下月大幅收縮，短期有可能被正式認定為衰退。
　　報告又指，美國今年第一季增長歸零後，第二季將萎縮５％，故將全年增長預期由１﹒２％
下調
至０﹒４％，預計第三、第四季經濟分別增長３％和４％，並在明年初強勁增長。
　　高盛指出，消費者和企業將繼續減少出行、娛樂、出外用餐，供應鏈中斷、金融環境收緊將
進一步抑制增長。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS16/03/2020
【FOCUS】力保銀行體系 中美殊途同歸
生財有道16/03/2020
【全球放水】減息「上帝之手」VS亂世避險 美匯中期仍看反彈
生財有道16/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：恒指23000有初步支持
國際動態16/03/2020
【全球放水】儲局再緊急減息一厘 推7000億美元QE
中國故事13/03/2020
人行定向降準 釋放長期資金5500億
生財有道13/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】凱旋教育中心免費派發抗疫用品

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金