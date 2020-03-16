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即市新聞

16/03/2020 15:08

港股直逼二萬三關，現報２３０４６點跌９８６點，國指跌４４６點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局突然宣布減息一厘，引起亞洲股市再度急挫，恆指午後
於二萬三關口爭持，並曾跌逾千點，重磅股騰訊（００７００）跌逾６％，連同匯控
（００００５）、友邦（０１２９９）、建行（００９３９）四隻股份拖累恆指跌逾４００點；
惟中石油（００３８６）成逆市中神話，現挫升逾１％為最佳表現之藍籌。恆生指數報
２３０４６點，跌９８６點或跌４﹒１０％，主板成交１１７６﹒４７億元。國企指數報
９２０３點，跌４４６點或跌４﹒６３％。
　　上證綜合指數報２７８９點，跌９８點或跌３﹒４０％，成交３７５６﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１０２５３點，跌５７７點或跌５﹒３３％，成交５８７６﹒７８億元人民
幣。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌４﹒０５％，報４３﹒８５元；港交所
（００３８８）跌４﹒１１％，報２２８﹒４元；騰訊控股（００７００）跌５﹒８６％，報
３４３﹒６元；中移動（００９４１）跌１﹒９８％，報５１﹒８５元；友邦（０１２９９）跌
４﹒０５％，報６６﹒３元。
　　
　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４０﹒１５元　　　跌１２﹒２４％
　　舜宇光學（０２３８２）　１０４﹒１０元　　　跌１２﹒１５％
　　創科實業（００６６９）　　４９﹒４５元　　　跌１０﹒９８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４４﹒０５元　　　跌８﹒３２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒８６元　　　跌７﹒７８％
　　太古Ａ　（０００１９）　　５７﹒２０元　　　跌７﹒５９％
　　申洲國際（０２３１３）　　７７﹒８５元　　　跌７﹒３８％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒３０元　　　跌７﹒０４％
　　騰訊控股（００７００）　３４３﹒００元　　　跌６﹒０３％
　　碧桂園　（０２００７）　　　８﹒９２元　　　跌６﹒０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｕｌ）

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