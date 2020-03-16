《異動股》中興通訊Ａ股跌停，Ｈ股跌一成六，有指公司遭美調查

《經濟通通訊社１６日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價跌１５﹒９７％，報２６﹒

０５元；成交約２８２０萬股，涉資７﹒４９億元。盤中低見２５﹒１元，失守５０天線（２９

﹒３８３元）、１００天線（２５﹒７８５元）

Ａ股（深：００００６３）現價４５﹒７１元人民幣，跌５﹒０８元人民幣，或跌１０％，

成交７４﹒２７億元人民幣，涉及１﹒５９億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋９４﹒９５％。

據ＮＢＣ新聞報導指，美國司法部將就中興通訊的賄賂交易進行新調查，而《華爾街日報》

引述消息人士指，是次調查重點將涉及賄賂的外國官員，是否利用職位優勢為中興通訊提供國際

訂單資訊，而是次中興通訊可能違反美國《反海外腐敗法》。

就該問題，中興發言人在聲明中回應指：「中興完全致力於履行法律和合規義務。公司領導

團隊的首要任務是使中興通訊成為全球市場上值得信賴和可信賴的業務合作伙伴，對此公司感到

自豪；除此之外，中興通訊不宜發表評論。」

現時，恆生指數報２３５３３點，跌４９９點或跌２﹒０８％，主板成交２７４﹒５８億元

。國企指數報９４２９點，跌２２０點或跌２﹒２９％。

上證綜合指數報２８７６點，跌１１點或跌０﹒３９％，成交１０７９﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１０７２４點，跌１０６點或跌０﹒９８％，成交１７５７﹒３５億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興通訊 （００７６３） ２６﹒０５元 跌１５﹒９７％

比亞迪電子（００２８５） １２﹒９４元 跌 ４﹒８５％

中國鐵塔 （００７８８） １﹒７７元 跌 １﹒６７％

小米集團 （０１８１０） １０﹒４０元 跌 ５﹒２８％

瑞聲科技 （０２０１８） ４２﹒４０元 跌 ７﹒３２％

舜宇光學 （０２３８２） １１１﹒２０元 跌 ６﹒１６％

聯想控股 （０３３９６） １０﹒９２元 跌 ２﹒１５％

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（ｕｌ）

