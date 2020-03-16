《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》首二月全國城鎮調查失業率降至６﹒２％
，國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會表示，２月失業率上升主要受疫情影響，下階段隨著生
產生活秩序不斷恢復，就業需求會增加，有利於減輕就業壓力，因為企業生產秩序在不斷恢復，
企業用工開工情況在不斷好轉，對用工的需求會不斷增加。將努力穩住中小企業，穩住企業，穩
住經濟運行，就穩住了就業。隨著經濟逐漸轉好，特別是下半年如果走得更穩，就業壓力整體來
講是有所減輕的。
16/03/2020 11:18
【數據解讀】統計局：下半年就業壓力將有所減輕
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》首二月全國城鎮調查失業率降至６﹒２％
，國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會表示，２月失業率上升主要受疫情影響，下階段隨著生
產生活秩序不斷恢復，就業需求會增加，有利於減輕就業壓力，因為企業生產秩序在不斷恢復，
企業用工開工情況在不斷好轉，對用工的需求會不斷增加。將努力穩住中小企業，穩住企業，穩
住經濟運行，就穩住了就業。隨著經濟逐漸轉好，特別是下半年如果走得更穩，就業壓力整體來
講是有所減輕的。
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