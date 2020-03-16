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16/03/2020 12:08

【數據解讀】統計局：不會搞大水漫灌，料ＣＰＩ走勢回落

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會表
示，面對疫情衝擊，面對國內外複雜嚴峻的形勢，宏觀政策要加大力度，穩健的貨幣政策要更加
註重靈活適度。實施了定向降準，引導市場報價利率下行，增加再貸款和再貼現額度等舉措，核
心目的就是要通過保持市場流動性的合理，引導市場利率或者說市場報價利率下行，更好地支持
企業的發展。所以，不會搞大水漫灌，更多是精準的幫扶，從貨幣政策角度來看，不會對價格上
行帶來明顯的推動。內地首２月ＣＰＩ同比增５﹒３％，儘管當前價格漲幅較高，但從未來趨勢
來看，整體走勢漲幅回落是大概率事件。
　　他又指，當前消費價格漲幅比較高，主要是食品價格漲幅比較高，特別是豬肉價格。第二個
原因是疫情的防控期間物資的運輸等等，增加了成本。第三是翹尾因素，一二月份翹尾因素的影
響比較大。扣掉食品和能源的核心ＣＰＩ，２月份上漲１％。說明整個價格漲幅儘管比較高，但
總的來講還是結構性。下階段來看，消費價格漲幅持續擴大的可能性比較小，從食品因素來看。
去年糧食產量創歷史新高，今年來看，農業生產形勢不錯，生豬存欄和出欄環比都在上升，生豬
價格出現高位回落趨勢。隨著疫情防控成果顯現，物流企業復工不斷加快，物質流通更加暢順，
有利價格保持相對平穩。

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