《午市前瞻》港股估值接近歷史低位，短期不大機會穿２２５００點

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局隔晚召開緊急會議，決定將聯邦基金利率目標減

１厘，最新報０至０﹒２５％，並推出７０００億美元的量化寬鬆措施，惟聯儲局本月兩次緊急

減息加劇市場憂慮，道指期貨急插千點，港股今早低開７１５點，報２３３１７點，失守兩萬四

，盤中早段曾低見２３２６６點挫７６７點。受減息消息影響，本地銀行股受壓嚴重，雖後公用

股跑出，港股跌幅有所收窄，最高見２３６３２點，跌４０１點。最終，中午收報２３５０７點

，跌５２５點或跌２﹒１９％，主板成交６７７﹒１５億元。國企指數報９３９６點，跌２５３

點或跌２﹒６３％。

Ａ股方面，早段兩市因人行實行定向降準刺激而抽升，惟其後受２月經濟數據遜預期走低。

上證綜合指數報２８７１點，跌１５點或跌０﹒５５％，成交２０６１﹒５５億元人民幣。深證

成份指數報１０６３９點，跌１９２點或跌１﹒７７％，成交３３２５﹒３８億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）下跌３﹒０２％，報２３１元；騰訊（００７００）挫

４﹒２２％，報３４９﹒６元；友邦（０１２９９）走低１﹒９５％，報６７﹒７５元；中國平

安（０２３１８）跌２﹒８％，報７８﹒１５元；中移動（００９４１）微升０﹒５７％，報

５３﹒２元。



＊聯儲局一個月內劈息兩次，本地銀行受壓＊



隔晚聯儲局再度緊急降息１厘並重啟量化寬鬆，且本次減息距上次不足兩個星期，市場擔心

銀行股淨息差收窄，本地銀行受壓。匯控（００００５）下跌２﹒８４％，報４４﹒４元；恆生

（０００１１）跟跌２﹒８７％，報１３５﹒４元；東亞（０００２３）挫３﹒０１％，報

１６﹒７８元；中銀香港（０２３８８）下滑２﹒１４％，報２２﹒９元；渣打（０２８８８）

走低４﹒６４％，報４２﹒１元。

受減息影響，本地地產股逆市靠穩。新地（０００１６）漲２﹒７５％，報１０４﹒８元；

新世界（０００１７）微升０﹒４６％，報８﹒８１元；長實（０１１１３）揚０﹒２４％，報

４２﹒２元；恆地（０００１２）走高１﹒６３％，報３４﹒２元；信置（０００８３）跌１％

，報８﹒９元。

據外媒報道，美國司法部將就中興通訊（００７６３）的賄賂交易進行新調查，是次調查重

點將涉及賄賂的外國官員，中興半日急插２０％，報２４﹒８元。而其他５Ｇ相關股亦受挫，中

通服（００５５２）急跌４﹒６４％，報５﹒５５元；中鐵塔（００７８８）軟０﹒５６％，報

１﹒７９元；長飛光纖光纜（０６８６９）挫５﹒０１％，報１６﹒３元；京信通信（０２３４

２）插５﹒４９％，報３﹒１元。



＊人行定向降準救市，內銀股走低＊



因應對新冠疫情對經濟的衝擊，人行宣布今日起實施普惠金融定向降準，以上定向降準共釋

放長期資金５５００億元人民幣，內銀股走低。中行（０３９８８）跌１﹒６７％，報２﹒９４

元；農行（０１２８８）挫３﹒８６％，報２﹒９９元；建行（００９３９）下滑１﹒５８％，

報６﹒２４元；工行（０１３９８）走低１﹒９％，報５﹒１５元；招行（０３９６８）插

５﹒２２％，報３３﹒６元。

蘋果宣布將暫時關閉大中華地區以外所有零售門市，直至下周五（２７日），相關手機設備

股急挫，手機孖寶跑輸藍籌，瑞聲科技（０２０１８）插９﹒１８％，報４１﹒５５元；舜宇光

學（０２３８２）急挫９﹒１１％，報１０７﹒７元；富智康（０２０３８）下跌３﹒１９％，

報０﹒９１元；高偉電子（０１４１５）走低６％，報１﹒４１元；丘鈦科技（０１４７８）急

跌７﹒３７％，報９﹒３元。

新冠疫情仍在全球肆虐，各國開始封城抗疫，出口股受累。創科實業（００６６９）急插７

﹒２９％，報５１﹒５元；萬洲國際（００２８８）下跌２﹒２４％，報６﹒９７元；申洲國際

（０２３１３）挫４﹒９４％，報７９﹒９元；敏華控股（０１９９９）軟０﹒８５％，報４﹒

６８元；耐世特（０１３１６）跌４﹒５５％，報３﹒９９元。



＊鄧聲興﹕中興可在２３元作中長線部署＊



美聯儲周末突然緊急減息一厘，港股受壓，銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興向《經

濟通通訊社》表示，雖然局方提早減息令市場措手不及，但相信在消化消息後，股市會逐步回升

，因為近期美國市場的確出現流動性緊張的情況，當局再啟量化寬鬆有紓緩作用。

至於港股方面，他預期走勢會較美股好，因為之前累積跌幅多之外，內地疫情及復工情況亦

正在改善，再加上港股的市盈率及市帳率在２２０００點水平已是歷史低位，推斷港股短期不太

大機會再穿上周低位約２２５００點，即使跌穿亦不會長期低於該水平。

今日手機設備股及個別５Ｇ股跌幅顯著。問及短期可否博反彈，他認為，相關股份短期仍有

沽壓，但相信手機供求最終會回復正常水平，仍看好未來發展前景。當中，他較看好舜宇光學（

０２３８２），因為其客戶分佈廣，有助分散風險，而本身亦是手機鏡頭龍頭，建議在２５０天

線（約１０８元）分段吸納。

此外，中興（００７６３）涉嫌行賄遭美國調查而急插水，鄧聲興指出，事件純屬政治事情

，撇除相關政治因素，中興是內地推動５Ｇ發展中最受惠的公司之一，建議待股價回落至

２５０天線（約２３元）可作中長線部署。（ｙｋ、ｆｚ）

