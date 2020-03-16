【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７５﹒１億人幣，買建行騰訊沽中興舜宇

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局在議息前突然再大幅減息高達１厘救市，觸發市場

恐慌情緒，歐洲股市重創，加上內地公布首兩個月經濟數據遜色，港股今早受壓下跌，恆指一度

挫７６７點至２３２６５點，之後跌幅曾收窄至４０１點。至午後，受內地股市跌幅擴大拖累，

港股亦跌勢加劇，恆指一度跌１１９０點至２２８４２點，臨近收市跌幅略為收窄。恆指最終收

報２３０６３，跌９６９點或４％。

按額度計算，北水全日淨流入７５﹒１億元人民幣，減少５５﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、滙豐控股（００００５）；淨賣

出最多的依次是中興通訊（００７６３）、舜宇光學科技（０２３８２）、中國移動

（００９４１）。

主板成交１５８８﹒０５億元減少２１﹒６％。其中港股通成交３２２﹒８億元，佔總成交

２０﹒３％。



＊北水繼續掃建行，２０億湧入＊



全球寬鬆令內銀備受壓力，建行跌２﹒３７％，報６﹒１９元；但仍獲北水追捧，淨流入２

０﹒０２億元。大市回吐重磅股捱沽，騰訊跌６﹒３６％，報３４１﹒８元；匯控跌４﹒１６％

，報４３﹒８元；北水分別流入１０﹒７３億元及９﹒８９億元。

有報道指，美國司法部正在以涉嫌行賄對中興通訊展開一項新的調查，調查涉及中興涉嫌向

外國官員行賄以使其全球業務獲取優勢。不過，中興午後發公告澄清，指未收到美國政府相關部

門就此事項的通知，將會與美國政府相關部門積極溝通，如有應披露事項，會及時披露。

中興通訊是北水淨流出最多的股份，淨流出金額２﹒１５億元；跌２３﹒２３％，報２３﹒

８元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ２０﹒０２

騰訊控股 （００７００） １０﹒７３

滙豐控股 （００００５） ９﹒８９

工商銀行 （０１３９８） ６﹒５６

融創中國 （０１９１８） １﹒７３



淨沽出最多港股：

中興通訊 （００７６３） －２﹒１５

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒０３

中國移動 （００９４１） －１﹒６５

中芯國際 （００９８１） －１﹒５６

美團點評 （０３６９０） －０﹒５０

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（ｃａ）

