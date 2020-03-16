【全球放水】經絡：美國再減息機會較細，籲政府放寬逆周期措施

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局突宣布再減息１厘，基準利率降至０至０﹒２５厘

，並推出７０００億美元的大規模量化寬鬆計劃，這是聯儲局繼３月３日減息０﹒５厘後，不足

兩周內第二度作出減息決定，以應對新冠肺炎疫情對現時經濟的影響。經絡按揭轉介首席副總裁

曹德明表示，是次聯儲局不足兩周內兩度減息，重返美國聯邦基金利率２００８至２０１５時的

超低水平，因基準利率已降至接近０的水平，相信未來再次減息的機會相對較細，但不排除會再

次進行更大規模的量化寬鬆。



＊資金回流長遠有利樓按市場，ＨＩＢＯＲ將下試一厘以下水平＊



曹德明認為，本港美息差收窄有助令資金流入香港的銀行體系，銀行結餘由美國加息前高峰

４２６３億元下跌至現時約５４１億元，有望資金回流於香港市場，並且轉入其他投資，相信長

遠有利樓按市場。他預料，是次美國兩度減息後，ＨＩＢＯＲ未來仍有機會持續下調，並下試一

厘以下水平，選用Ｈ按的客戶因而繼續增加。



＊建議政府宜分階段放寬逆周期措施＊



曹德明又指，現時因疫情不斷擴大，在影響本港以至環球經濟的陰霾下，相信市民對樓市仍

存觀望態度。在現時低息環境底下，建議政府宜分階段放寬逆周期措施。第一，考慮放寬供款比

率：現時部分供樓人士需接受三厘壓力測試基準，但在環球減息周期底下，短期內加息機會甚微

，現有的壓力測試措施已不合時宜，加上三厘壓力測試令有意置業人士更難負擔，政府應考慮放

寬。

第二分階段放寬按揭成數：現時樓市冰封、交投淡靜，建議政府考慮分階段放寬工商鋪及住

宅按揭成數，激活市場流動性。第三，降低逆周期緩衝資本比率（ＣＣｙＢ），以應對近月的環

球經濟環境，以加強銀行的資金流動。（ｂｉ）

