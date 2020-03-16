【全球放水】中原按揭料按息跌穿２厘以下，銀行單邊減Ｐ機會不大

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局昨晚宣布進一步減息１厘，聯邦基金利率目標區間

降至０％至０﹒２５％。中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於新冠肺炎疫情已全球擴散，美國

月內累計減息達１﹒５厘以應對疫情對經濟打擊，預料美息大幅下降將進一步推低港元拆息，１

個月拆息有望於季結前跌至０﹒５厘或以下，本地主流Ｈ按息將跌穿２厘水平，料本港按息年內

跌至介乎１﹒７厘至２厘低水平，本港再次進入減息周期，有助減低供樓人士的供樓負擔，減輕

企業借貸開支，緩和本地疫情影響。



＊本港存息不會降至負利率，銀行未必單邊減Ｐ＊



王美鳳指出，對上一次美國聯邦基金利率減至０％至０﹒２５％水平期間，銀行結餘上升至

逾千億元至高達４０００多億元水平，當時本港銀行亦未有進一步減最優惠利率（Ｐ），大致維

持現時５厘及５﹒２５厘水平，原因銀行存息已降至近零水平，存息已減無可減，故基本上亦沒

有進一步減Ｐ空間。

她指出，港Ｐ於去年１１月減至現時低至５厘水平後，存息亦降至近零水平，而目前銀行結

餘約５００多億元水平，相信本港存息不會降至負利率，銀行亦未必單邊減Ｐ。不過，目前銀行

最優惠利率共有４個，分別為５％５﹒２５％５﹒３７５％５﹒５５％，稍後拆息下降或將令個

別銀行有條件將高於市場水平之最優惠利率回調至５％至５﹒２５％水平。

另外，近日疫情對樓市影響有減低跡象，王美鳳表示，剛過去周六日新盤銷亦理想，帶動樓

市氣氛有所回暖，本港按息跌勢下，減息為樓市帶來正面支持作用。（ｂｉ）

