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即市新聞

16/03/2020 10:38

【全球放水】中原按揭料按息跌穿２厘以下，銀行單邊減Ｐ機會不大

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局昨晚宣布進一步減息１厘，聯邦基金利率目標區間
降至０％至０﹒２５％。中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於新冠肺炎疫情已全球擴散，美國
月內累計減息達１﹒５厘以應對疫情對經濟打擊，預料美息大幅下降將進一步推低港元拆息，１
個月拆息有望於季結前跌至０﹒５厘或以下，本地主流Ｈ按息將跌穿２厘水平，料本港按息年內
跌至介乎１﹒７厘至２厘低水平，本港再次進入減息周期，有助減低供樓人士的供樓負擔，減輕
企業借貸開支，緩和本地疫情影響。

＊本港存息不會降至負利率，銀行未必單邊減Ｐ＊

　　王美鳳指出，對上一次美國聯邦基金利率減至０％至０﹒２５％水平期間，銀行結餘上升至
逾千億元至高達４０００多億元水平，當時本港銀行亦未有進一步減最優惠利率（Ｐ），大致維
持現時５厘及５﹒２５厘水平，原因銀行存息已降至近零水平，存息已減無可減，故基本上亦沒
有進一步減Ｐ空間。
　　她指出，港Ｐ於去年１１月減至現時低至５厘水平後，存息亦降至近零水平，而目前銀行結
餘約５００多億元水平，相信本港存息不會降至負利率，銀行亦未必單邊減Ｐ。不過，目前銀行
最優惠利率共有４個，分別為５％５﹒２５％５﹒３７５％５﹒５５％，稍後拆息下降或將令個
別銀行有條件將高於市場水平之最優惠利率回調至５％至５﹒２５％水平。
　　另外，近日疫情對樓市影響有減低跡象，王美鳳表示，剛過去周六日新盤銷亦理想，帶動樓
市氣氛有所回暖，本港按息跌勢下，減息為樓市帶來正面支持作用。（ｂｉ）

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