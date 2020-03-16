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16/03/2020 12:13

【新冠肺炎】匯豐證實香港一名員工確診新型冠狀病毒肺炎

　　《經濟通通訊社１６日專訊》匯豐發言人證實，該行於本月１４日得悉一名員工被確診新型
冠狀病毒肺炎，並現正接受治療。該名員工於２月２８日至３月１３日期間休假，沒有與其他員
工或客戶接觸。
　　發言人指，已採取預防措施，於該名員工的工作地點，即匯豐中心第二座及第三座二樓，進
行徹底清潔和消毒。該行強調，一向十分重視員工和客戶的健康，並經常呼籲員工注重個人衛生
，如有身體不適，應留家休息或馬上求診。（ｂｉ）

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