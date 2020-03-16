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16/03/2020 11:55

【全球放水】澳門將貼現窗基本利率下調至０﹒８６厘

　　《經濟通通訊社１６日專訊》因應新冠肺炎疫情，美國聯儲局再度緊急減息１厘。繼香港金
管局今日宣布下調基本利率後，澳門金融管理局亦宣布，自今日起下調貼現窗基本利率６４基點
至０﹒８６厘，為月內第二次下調有關政策性利率。
　　澳門金管局表示，由於澳門元與港元掛鈎，為維持港澳聯繫匯率制度的有效運作，兩地政策
性息率變動必須基本一致，因此將跟隨香港金管局同步調整其基本利率。
　　在港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度下，因應美聯儲下調聯邦基金利率目標區間１厘，香港金
管局根據預設公式調整相關利率。（ｙｗ）

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