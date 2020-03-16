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16/03/2020 13:01

【全球放水】匯豐維持最優惠利率５厘不變

　　《經濟通通訊社１６日專訊》匯豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５厘
的水平。匯豐對上一次於去年１１月１日調整最優惠利率，當時減息１２﹒５點子。
　　同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，當中戶口結餘５０００元或以上的年利
率均為０﹒００１厘；５０００元以下則維持零息。另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以
上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）

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