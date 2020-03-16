【全球放水】匯豐維持最優惠利率５厘不變

《經濟通通訊社１６日專訊》匯豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５厘
的水平。匯豐對上一次於去年１１月１日調整最優惠利率，當時減息１２﹒５點子。
同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，當中戶口結餘５０００元或以上的年利
率均為０﹒００１厘；５０００元以下則維持零息。另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以
上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）
|FOCUS16/03/2020
【FOCUS】力保銀行體系 中美殊途同歸
|生財有道16/03/2020
【全球放水】減息「上帝之手」VS亂世避險 美匯中期仍看反彈
|生財有道16/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：恒指23000有初步支持
|國際動態16/03/2020
【全球放水】儲局再緊急減息一厘 推7000億美元QE
|中國故事13/03/2020
人行定向降準 釋放長期資金5500億
|生財有道13/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰