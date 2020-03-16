【全球放水】經絡：港美息差收窄令資金流入銀行體系，利按揭市場

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局突宣布再次減息一厘，基準利率降至０至０﹒２５

厘，並推出７０００億美元的大規模量化寬鬆計劃。匯豐銀行於今日宣布維持優惠利率５厘不變

。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次聯儲局再次提早減息，雖然美國多次強調本土經

濟尚算穩健，但相信是憂慮病毒引發美國以至全球經濟風險正在上升，因此再次作出減息決定，

而是次減息幅度達一厘，比兩星期前的半厘為高，預期年內聯儲局再推量化寬鬆措施機會上升，

相信全球其他央行跟隨於年來減息或再次推量化寬鬆措施的機會亦甚高。



＊下調逆周期緩衝資本比率可增額外放貸額度，對經濟有穩定作用＊



他指出，金管局亦公布，將香港逆周期緩衝資本（ＣＣｙＢ）比率由２％下調至１％，相信

下調比率可增加額外放貸額度，可對香港經濟作出支持及穩定的作用。

他認為，近月香港推出多項紓緩樓市冰封及協助置業者紓困的措施，包括推出「還息不還本

」計劃、定息按揭貸款等方案，加上未來香港拆息再跌的可能性，相信有助紓緩經濟市場及供樓

人士的情況。不過，預計有意置業者對現時疫情狀況未明朗化下，仍然保持觀望態度為主，相信

在疫情有見起色後，能重燃置業意欲，交投將見反彈。

曹德明又指，港美息差收窄有望令資金流入香港的銀行體系，相信在市場資金充裕的情況以

及拆息低企下，按揭業務的利潤有望有回穩，並有利於按揭市場。（ｂｉ）

